З України в Польщу більше не випускають чоловіків





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили люди, які стоять в черзі на пунктах пропуску.



Інформацію підтвердила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.



На запитання, з якої години прикордонники не пропускають чоловіків, прессекретар відповіла: "Вже декілька годин, як отримали таке розпорядження".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З території України не випускають чоловіків 18-60 років, які мають намір виїхати в Польщу.Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили люди, які стоять в черзі на пунктах пропуску.Інформацію підтвердила речниця шостого прикордонного Волинського загонуНа запитання, з якої години прикордонники не пропускають чоловіків, прессекретар відповіла: "Вже декілька годин, як отримали таке розпорядження".

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