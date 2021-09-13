З України в Польщу більше не випускають чоловіків
24 лютий, 22:48
З території України не випускають чоловіків 18-60 років, які мають намір виїхати в Польщу.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили люди, які стоять в черзі на пунктах пропуску.
Інформацію підтвердила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.
На запитання, з якої години прикордонники не пропускають чоловіків, прессекретар відповіла: "Вже декілька годин, як отримали таке розпорядження".
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили люди, які стоять в черзі на пунктах пропуску.
Інформацію підтвердила речниця шостого прикордонного Волинського загону Маргарита Вершиніна.
На запитання, з якої години прикордонники не пропускають чоловіків, прессекретар відповіла: "Вже декілька годин, як отримали таке розпорядження".
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