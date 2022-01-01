Загарбники продовжують здаватися в полон





Про це повідомив Головновнокомандувач Збройних Сил України на своїй сторінці у фейсбуці.



"Капітан гвардії Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав головнокомандувач у фейсбуці, виклавши відео з полоненими.



Нагадаємо, що під Черніговом



В Україні від сьогодні введено



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У полон Збройним силам України продовжують здаватися загарбники.Про це повідомив Головновнокомандувач Збройних Сил України на своїй сторінці у фейсбуці."Капітан гвардії Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав головнокомандувач у фейсбуці, виклавши відео з полоненими.Нагадаємо, що під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію