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Загарбники продовжують здаватися в полон

Загарбники продовжують здаватися в полон
У полон Збройним силам України продовжують здаватися загарбники.

Про це повідомив Головновнокомандувач Збройних Сил України на своїй сторінці у фейсбуці.

"Капітан гвардії Михоєв і єфрейтор Касаткін, 11 окрема гвардійська десантно-штурмова бригада, Улан-Уде", - написав головнокомандувач у фейсбуці, виклавши відео з полоненими.

Нагадаємо, що під Черніговом здався цілий розвідувальний взвод 74 мотострілкової бригади.

В Україні від сьогодні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав». Від ранку надходять повідомлення про вибухи в регіонах, загострення на сході України і вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

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Теги: Україна, Росія, війна
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