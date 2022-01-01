Біля Рівного обстріляли аеропорт
Сьогодні, 06:41
У Рівному місцеві жителі почули вибух.
Про це вони написали у соцмережах.
Зазначають, звук вибуху пролунав близько 06:00 25 лютого. Олександр Боєв у спільноті "Рівне Успішне" написав, що це було в районі аеропорту у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.
Про це писали й інші користувачі соцмережі. Ситуацію прокоментував міський голова Олександр Третяк:
"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не як пишуть кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає".
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Про це вони написали у соцмережах.
Зазначають, звук вибуху пролунав близько 06:00 25 лютого. Олександр Боєв у спільноті "Рівне Успішне" написав, що це було в районі аеропорту у селі Велика Омеляна, що за 4 км від Рівного.
Про це писали й інші користувачі соцмережі. Ситуацію прокоментував міський голова Олександр Третяк:
"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не як пишуть кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає".
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