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Були спроби провокацій, – ОДА про минулу ніч на Волині. ВІДЕО

Були спроби провокацій, – ОДА про минулу ніч на Волині. ВІДЕО
Ніч з 24 на 25 лютого на Волині минула спокійно, але були спроби провокацій.

Про це заявиви голова ОДА Юрій Погуляйко у відеозверненні.

Він наголосив, що станом на ранок 25 лютого ситуація в області спокійна та контрольована.

«Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять все можливе. Дякую їм за це», - сказав він.

І додав, що всі служби, які забезпечують життєдіяльність Луцька та області, працюють.

«Усі заходи, які зараз вживають на території Волині, – лише для підвищення безпеки. Мобілізація іде наповну», – висловився голова ОДА.


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Теги: Погуляйко, Волинь, звернення, війна
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