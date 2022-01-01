Були спроби провокацій, – ОДА про минулу ніч на Волині. ВІДЕО

Ніч з 24 на 25 лютого на Волині минула спокійно, але були спроби провокацій.Про це заявиви голова ОДАу відеозверненні.Він наголосив, що станом на ранок 25 лютого ситуація в області спокійна та контрольована.«Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять все можливе. Дякую їм за це», - сказав він.І додав, що всі служби, які забезпечують життєдіяльність Луцька та області, працюють.«Усі заходи, які зараз вживають на території Волині, – лише для підвищення безпеки. Мобілізація іде наповну», – висловився голова ОДА.