Були спроби провокацій, – ОДА про минулу ніч на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Ніч з 24 на 25 лютого на Волині минула спокійно, але були спроби провокацій.
Про це заявиви голова ОДА Юрій Погуляйко у відеозверненні.
Він наголосив, що станом на ранок 25 лютого ситуація в області спокійна та контрольована.
«Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять все можливе. Дякую їм за це», - сказав він.
І додав, що всі служби, які забезпечують життєдіяльність Луцька та області, працюють.
«Усі заходи, які зараз вживають на території Волині, – лише для підвищення безпеки. Мобілізація іде наповну», – висловився голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявиви голова ОДА Юрій Погуляйко у відеозверненні.
Він наголосив, що станом на ранок 25 лютого ситуація в області спокійна та контрольована.
«Ніч минула тихо. Були спроби провокацій, але наші військові роблять все можливе. Дякую їм за це», - сказав він.
І додав, що всі служби, які забезпечують життєдіяльність Луцька та області, працюють.
«Усі заходи, які зараз вживають на території Волині, – лише для підвищення безпеки. Мобілізація іде наповну», – висловився голова ОДА.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку може спрацювати сирена. ЦЕ НАВЧАЛЬНА ТРИВОГА
Сьогодні, 09:09
Були спроби провокацій, – ОДА про минулу ніч на Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Фішингова атака: українців просять не відкривати листи, які приходять на елетронну пошту. ФОТО
Сьогодні, 08:38
«Мета цієї атаки – тиск на всіх українців»: Зеленський звернувся до народу вранці 25 лютого. ВІДЕО
Сьогодні, 07:18
Медіа