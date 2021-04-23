На Волині рівень радіації не перевищує норму
Сьогодні, 13:42
На Волині не фіксують підвищення радіації. На щастя, результати проведених гамма-досліджень свідчать про те, що показники не змінилися.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
«Вимірюємо постійно, радіаційний фон у нормі. В обідню пору у Луцьку дослідження показали 12,0 мкР/год. В області лабораторії теж моніторять повсякчас і не фіксують підвищень», - зазначила лікарка.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні зафіксували підвищення радіації. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
«Вимірюємо постійно, радіаційний фон у нормі. В обідню пору у Луцьку дослідження показали 12,0 мкР/год. В області лабораторії теж моніторять повсякчас і не фіксують підвищень», - зазначила лікарка.
Нагадаємо, у Чорнобильській зоні зафіксували підвищення радіації. Внаслідок окупації та бойових дій встановити причини зміни показників радіаційного фону у зоні відчуження наразі неможливо.
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