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Кордони на території Волині не порушені, – СБУ

Кордони на території Волині не порушені, – СБУ
У соцмережах шириться неправдива інформація про нібито прорив ворожих військ на Волинь зі сторони Білорусі.

Влада і силовики просять не брати до уваги неперевірені дані та не панікувати через них.

Зокрема, на прохання журналістів прокоментувати без пекову ситуацію на волинських кордонах з Білоруссю у пресслужбі управління СБУ у Волинській області повідомили: кордони на Волині не порушені.

Волинські прикордонники теж спростовують такий інформаційний вкид.

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Теги: Волинь, кордон, війна
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