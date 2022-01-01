Кордони на території Волині не порушені, – СБУ
Сьогодні, 16:09
У соцмережах шириться неправдива інформація про нібито прорив ворожих військ на Волинь зі сторони Білорусі.
Влада і силовики просять не брати до уваги неперевірені дані та не панікувати через них.
Зокрема, на прохання журналістів прокоментувати без пекову ситуацію на волинських кордонах з Білоруссю у пресслужбі управління СБУ у Волинській області повідомили: кордони на Волині не порушені.
Волинські прикордонники теж спростовують такий інформаційний вкид.
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Влада і силовики просять не брати до уваги неперевірені дані та не панікувати через них.
Зокрема, на прохання журналістів прокоментувати без пекову ситуацію на волинських кордонах з Білоруссю у пресслужбі управління СБУ у Волинській області повідомили: кордони на Волині не порушені.
Волинські прикордонники теж спростовують такий інформаційний вкид.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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