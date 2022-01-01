Кордони на території Волині не порушені, – СБУ

У соцмережах шириться неправдива інформація про нібито прорив ворожих військ на Волинь зі сторони Білорусі.Влада і силовики просять не брати до уваги неперевірені дані та не панікувати через них.Зокрема, на прохання журналістів прокоментувати без пекову ситуацію на волинських кордонах з Білоруссю у пресслужбі управління СБУ у Волинській області повідомили: кордони на Волині не порушені.Волинські прикордонники теж спростовують такий інформаційний вкид.