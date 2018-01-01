Під час першого молитовного сніданку Волині помолилися за Луцьк. ВІДЕО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку майже дві сотні посадовців, бізнесменів, політиків, духівників, громадських активістів, атовців та інших гостей зібралися на перший на Волині молитовний сніданок.
Захід відбувся 1 червня у Волинському академічному обласному драматичному театрі.
З поміж іншого, під час дійства обранці луцької громади озвучили молитву за обласний центр Волині. У ній депутати просили у Всевишнього мудрості й наснаги в управлінні містом, а також блогословіння усім, хто працює для рідного міста.
Депутат Луцькради Юлія Вусенко напередодні проголошення молитви подякувала усім присутнім за можливість помолитися разом.
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Захід відбувся 1 червня у Волинському академічному обласному драматичному театрі.
З поміж іншого, під час дійства обранці луцької громади озвучили молитву за обласний центр Волині. У ній депутати просили у Всевишнього мудрості й наснаги в управлінні містом, а також блогословіння усім, хто працює для рідного міста.
Депутат Луцькради Юлія Вусенко напередодні проголошення молитви подякувала усім присутнім за можливість помолитися разом.
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Коментарі 1
Злодії а скинулись би ви по 1000 доларів дітям сиротам АТО батько яких загинів а матір в Польщі на заробітках. Хоча якась з вас польза була б.
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