Під час першого молитовного сніданку Волині помолилися за Луцьк. ВІДЕО

У Луцьку майже дві сотні посадовців, бізнесменів, політиків, духівників, громадських активістів, атовців та інших гостей зібралися на перший на Волині молитовний сніданок.Захід1 червня у Волинському академічному обласному драматичному театрі.З поміж іншого, під час дійства обранці луцької громади озвучили молитву за обласний центр Волині. У ній депутати просили у Всевишнього мудрості й наснаги в управлінні містом, а також блогословіння усім, хто працює для рідного міста.Депутат Луцькрадинапередодні проголошення молитви подякувала усім присутнім за можливість помолитися разом.