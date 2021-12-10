Як у ресторані: чому вигідно готуватися до свят з «Морозилкою»*

Святковий стіл від морозилки: легко, смачно, доступно

Заморожені продукти - корисно та якісно

Що ще купити у «Морозилці»

Святковий стіл, який ви зробите з допомогою «Морозилки», здивує і рідних, і гостей, і вас самих, оскільки, окрім чудового смаку та доступної ціни, ви отримаєте можливість зекономити велику кількість часу та зусиль. Як саме? Та дуже просто – придбавши готові страви, яких у магазині широкий вибір.Хорошим варіантом стануть галети для запікання: з лососем та шпинатом, зі свининою та овочами, з куркою та грибами, з ягодами. Все, що необхідно зробити, це вийняти продукт з упаковки та поставити його в духовку на необхідну кількість часу.Якщо ж ви хочете спекти щось інше, але не менш смачне, то вашій увазі: куряче філе з броколі, курка з овочами, м’ясо під ананасами, тефтелі у вершковому соусі, курячі кишеньки з сиром та томатами, канелоні з сиром та шпинатом в соусі болоньєзе, індичка маринована з яблуками, скумбрія фарширована овочами та, звичайно, – кролик у сметані. Кожна зі страв готується так само легко і просто. Достатньо лише слідувати інструкціям на упаковці.І якщо здалося, що цього вже достатньо, то ні – в наявності ще дуже багато цікавих позицій. Наприклад – величезний вибір маринованого м’яса. Кожен товар з категорії правильно запакований у вакуум та швидко заморожений, що зберігає його смакові властивості такими, як і в щойно купленого м’яса. Єдина різниця – продукт з «Морозилки» одразу готовий до приготування професіоналами. На ваш вибір: гуси, качки, кури, свинина, баранина, яловичина. Можна брати частинами (крила, гомілки, філе, шия тощо) або ж цілими тушками (окрім великої худоби). Окремої уваги заслуговують: гуска авеньйон та гуска з часником і перцем. Як і молочне порося. Також в постійній наявності декілька видів фаршированих качок. А якщо потрібне м’ясо без маринаду, то вашій увазі широкий вибір: від свинини до конини. Коли ж необхідно ще й здивувати гостей – перепілка та фазан точно стануть у нагоді.А що з ковбасою? Який святковий стіл без ковбаси? Це й справді так. На щастя, про ковбасу тут не забули й пропонують цілих п’ять видів у різних варіаціях (кільцем, сосиски). Дістаєте з вакуумного пакування і відправляєте її до печі на визначений час.Але й це ще не все. На окрему увагу заслуговують делікатеси з дичини, які точно вдало доповнять будь-який святковий стіл. Тут вам запропонують відверто унікальні товари: бастурма (з кабана, страуса, конини, оленини), салямі (з кабана, з оленини), гуляш та стейки (з кабана, оленини, козулі), махан та інше.Якщо ж вам потрібна риба або морепродукти, то ви потрапили у справжній рай: равлики (10 видів), креветки, лангустини, жаб’ячі лапки та інші непересічні продукти. Оселедець? Легко: почищений та замаринований, матіас та звичайний. Також лосось, форель, осетр та багато інших риб – в «Морозилці» знайдете все та в будь-якій варіації.А для того, щоб покинути магазин з максимально правильним настроєм, тут підготували великий вибір новорічних подарунків. Вам не буде потрібно йти ще кудись, достатньо завітати до «Морозилки», щоб вигідно підготуватися до свята та придбати все необхідне.У суспільстві часто побутує думка, що заморожені продукти харчування не є якісними, тож завжди потрібно купувати лише свіжі товари. Звісно, передумови так вважати є. Проте вони абсолютно невиправдані.Існує величезна різниця між домашнім та промисловим заморожуванням. Шокове (швидке) заморожування зберігає всі властивості продукту. Цього досягають завдяки спеціальній технології, яка не руйнує клітини овочів чи м’яса, як це відбувається у домашній морозильній камері.Окрім цього, ключовий та дуже важливий фактор – заморожувати потрібно лише максимально свіжий та правильно оброблений товар. Наприклад, деякі види риби, овочів, креветок потребують попереднього бланшування. Фахівець наголошує, що всі підготовчі роботи необхідно виконати упродовж 24 години. Саме тому значну кількість риби та морепродуктів заморожують прямо на суднах у спеціальних морозильних шафах.– розповідає директорка «Морозилки». –У «Морозилці» вам запропонують декілька десятків видів заморожених фруктів, ягід та овочів. Тут ви знайдете: білі та польські гриби, опеньки, печериці, кукурудзу цілу та в зернах, капусту цвітну, броколі, шпинат, зелень, різні види моркви, гарбуз, томати, бобові та чимало варіантів овочевих сумішей. Що ще? Ківі, ананас, абрикос, слива, вишня (з кісткою та без), смородина (червона, чорна), калина, журавлина, пюре манго та імбиря, обліпиха, горобина, маракуя, полуниця, кизил, авокадо та інші корисні ласощі.Серцем магазину є морозильні камери з рибою та морепродуктами. Тут є: минтай, скумбрія, оселедець, окунь червоний, тріска, аргентина, салака, сардина, мойва, горбуша, дорадо, морський кролик, кінг-кліп, сібас, пангасіус, лосось, форель, тунець, сьомга, зубатка, телапія, мольва, хек та інші види. А також – різноманітні креветки, морські коктейлі, мідії різних видів, равлики, жаб’ячі лапки, вугор, ікра та омари.В наявності великий вибір яловичих стейків в різну цінову категорію. Є преміальні варіанти (Рибай) та дешевші (але дуже якісні) варіанти від крафтових компаній. Якщо вам потрібна свинина чи яловичина загалом – є будь-яка м’ясна частина та сало. Також ви зможете придбати: баранину, гуску, качку, курку в різних варіаціях (тушками, частина, філе, фарш).Також тут широкий вибір маринованого м’яса, напівфабрикатів, готових страв, імпортної та вітчизняної бакалії, домашнього морозива, кондитерських виробів, кошерної продукції та товарів для здорового харчування.м.Луцьк, вул.Рівненська, 4 (ЖК Kyiv Sky).097 099 4209.