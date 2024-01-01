Finsfera – ваша фінансова підтримка у важких ситуаціях*





З подібною ситуацією стикаються багато людей і вирішують її по-різному. Хтось позичає у друзів та близьких або відносять цінні речі до ломбарду.



Але є більш зручне та просте рішення – взяти мікропозику у мікрофінансовій організації Finsfera



Finsfera - альтернатива банкам та ломбардам

Завдяки МФО Фінсфера вам більше не потрібно розлучатися з сімейними цінностями або улюбленими гаджетами. Якщо вам потрібна сума до 14000 гривень на короткий термін, може виручити мікрокредит. На відміну від банків, на його отримання не потрібна довідка про доходи, поручителі або, наприклад, застава. А найголовніше, отримати необхідну суму на картку можна лише за 15-30 хвилин, маючи для цього лише інтернет, банківську картку та доступ до вашого інтернет-банкінгу.



Це стало можливим завдяки наступним перевагам Finsfera:



робота в автоматичному режимі цілодобово та без вихідних. Ви можете подати заявку на кредит у будь-який момент, коли в цьому виникне потреба;

не потрібно мати жодних додаткових документів, і навіть не потрібно надсилати фото паспорта. Авторизація відбувається через систему BankID. Завдяки цьому вам не потрібно вводити анкетні дані. Інформація надається вашим банком;

розгляд вашої заявки займає не більше 5-10 хвилин, причому це відбувається автоматично, тобто вам не потрібно спілкуватися з консультантом, відповідати на питання, вказувати цілі кредиту;

при позитивній відповіді слід підписати договір у кілька кліків, після чого гроші надходять на карту без зволікань;

Фінсфера набагато рідше відмовляє у наданні кредиту своїм клієнтам, ніж банки, тому ви маєте високі шанси отримати позику.



Часто користувачів цікавить - чи потрібно мати постійне місце роботи, щоб отримати кредит? Як уже було сказано вище, жодних додаткових документів не потрібно, тому отримати кредит у Фінсфері можуть:



пенсіонери;

люди, які живуть на допомогу від держави;

фрілансери та люди, які працюють не офіційно;

студенти.



Відсоткова ставка у МФО Фінсфера

Finsfera пропонує привабливі умови кредитування:



перша позика надається зі ставкою 0,01% на день, що робить її особливо привабливою для нових клієнтів;

повторні кредити доступні під ставкою 2,5% на день, забезпечуючи клієнтам розумні умови для подальших позик.



Крім того, Finsfera надає своїм постійним клієнтам привабливіші умови, оскільки компанія прагне встановлення довгострокових надійних відносин. При дотриманні умов договору Finsfera може бути надійним партнером у фінансових питаннях, який підтримуватиме вас у важких ситуаціях!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Бракує грошей на вигідну покупку, лікування чи не вистачило сімейного бюджету до зарплати?З подібною ситуацією стикаються багато людей і вирішують її по-різному. Хтось позичає у друзів та близьких або відносять цінні речі до ломбарду.Але є більш зручне та просте рішення – взяти мікропозику у мікрофінансовій організації Finsfera https://finsfera.ua/ . Це зручно, швидко та без будь-яких ризиків, адже йдеться про організацію, яка працює офіційно на основі ліцензії, отриманої від Національного Банку України.Завдяки МФО Фінсфера вам більше не потрібно розлучатися з сімейними цінностями або улюбленими гаджетами. Якщо вам потрібна сума до 14000 гривень на короткий термін, може виручити мікрокредит. На відміну від банків, на його отримання не потрібна довідка про доходи, поручителі або, наприклад, застава. А найголовніше, отримати необхідну суму на картку можна лише за 15-30 хвилин, маючи для цього лише інтернет, банківську картку та доступ до вашого інтернет-банкінгу.Це стало можливим завдяки наступним перевагам Finsfera:Часто користувачів цікавить - чи потрібно мати постійне місце роботи, щоб отримати кредит? Як уже було сказано вище, жодних додаткових документів не потрібно, тому отримати кредит у Фінсфері можуть:Finsfera пропонує привабливі умови кредитування:Крім того, Finsfera надає своїм постійним клієнтам привабливіші умови, оскільки компанія прагне встановлення довгострокових надійних відносин. При дотриманні умов договору Finsfera може бути надійним партнером у фінансових питаннях, який підтримуватиме вас у важких ситуаціях!

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