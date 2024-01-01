Як розвивається український креатив: історія досвіду агенції Рокетмен*





Яким був ринок, коли агентство з брендингу тільки розпочинало свій розвиток

Десять років тому Україна пережила значні політичні зміни та початок конфлікту на східних територіях, що стало переломним моментом в історії країни. Ці події суттєво вплинули на економіку, зокрема вибили з колії малий та середній бізнес. Багато компаній втратили свою спроможність та перестали бути гравцями на ринку. Великі корпорації до того моменту не зосереджували значної уваги на брендінгу, тому креативні агенції в основному надавали послуги з розробки логотипів та фірмових стилів.



Іноземні бренди, які мали представництва в Україні, зверталися за глобальним маркетингом з акцентом на digital брендинг, який передбачав активне генерування ідей та їх втілення в цифровому просторі. Вони мали додаткове іноземне фінансування та намагалися охопити цільову аудиторію з бізнес-гравців, які вибули. Проте, попри використання передових технологій, креативу не завжди вдавалося досягти індивідуальності. Відображення західного досвіду було дуже помітним, та мало деталей говорило про унікальний український характер. Тому події десятиліття тому стали крапкою для відштовхнення до переосмислення та пошуку нових підходів у розвитку брендів і маркетингу в Україні.



Як вдалося здешевити брендинг компанії: про концепцію онлайн-агенції, коли це ще не було мейнстримом

Лише у 2016 році середній та малий бізнес в Україні почали відновлюватися після кризових подій попередніх років. Власники компаній брали на себе сміливість розпочати все заново, розробляючи нові стратегії для своїх брендів. У цей час український брендінг зазнав істотної трансформації, отримавши стратегічно-комплексне призначення. Проте, зіткнувшись з обмеженими бюджетами замовників, команди креативних агенцій все одно прагнули поділитися своїми напрацюваннями, накопиченими протягом двох років нового життя.



Для здешевлення послуг, команда агентства брендингу ROCKETMEN прийняла рішення перейти на дистанційну роботу, що дозволило зняти витрати на утримання офісу з клієнтів і продовжувати надавати якісні послуги з нового брендінгу за нижчою вартістю.



Така трансформація ведення бізнесу принесла низку переваг:



Співробітники змогли повністю увійти у свою зону комфорту, перебуваючи в місцях, що надихали їх на продуктивну роботу.

Відносини в команді здобули принципово нову атмосферу, ставши інноваційним поглядом, тому агентство брендинг почало бачити під зовсім іншим кутом.

Вдалося вийти на новий рівень, запропонувавши нові напрямки роботи, завдяки яким брендінг став більш містким і різноманітним, включаючи створення неймінгу, брендбуків та дизайну поліграфії.

Відбулося освоєння нового простору, а саме відкриття web-напряму, тому Україна отримала ще одного свідомого розробника digital брендингу.

Відкриття філій у двох різних країнах Європи та Азії допомогло розширити кругозір та глибше зрозуміти потреби людей з урахуванням особливостей культур.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. З 2014 року українська креативна індустрія зазнала значних змін, ставши значно потужнішою та більш індивідуальною завдяки, як не прикро, останнім подіям в країні та світі. Ковід та початок повномасштабного вторгнення глибоко вплинули на діяльність малого, середнього та великого бізнесу в Україні, спонукаючи до пошуку нових напрямків розвитку та адаптації філософії підприємств. Побачити трансформацію можливо у візуалізації кожного бренду, а саме через брендинг компанії, завдяки чому відкрито транслюється концепція бізнесу, яка і є основою комунікації з клієнтами та партнерами. Активний ребрендинг багатьох підприємств свідчить про пошук нових ідентичностей в умовах змінюваного середовища. В якому напрямку почав розвиватися прогрес, ми проаналізуємо на прикладі досвіду тактичної креативної агенції ROCKETMEN . Ця агенція, як і багато інших, стала ареною для випробувань нових ідей та концепцій, в якій кожен проєкт відображає глибоке розуміння сучасних викликів і прагнення до збереження індивідуальності кожного бренду.Десять років тому Україна пережила значні політичні зміни та початок конфлікту на східних територіях, що стало переломним моментом в історії країни. Ці події суттєво вплинули на економіку, зокрема вибили з колії малий та середній бізнес. Багато компаній втратили свою спроможність та перестали бути гравцями на ринку. Великі корпорації до того моменту не зосереджували значної уваги на брендінгу, тому креативні агенції в основному надавали послуги з розробки логотипів та фірмових стилів.Іноземні бренди, які мали представництва в Україні, зверталися за глобальним маркетингом з акцентом на digital брендинг, який передбачав активне генерування ідей та їх втілення в цифровому просторі. Вони мали додаткове іноземне фінансування та намагалися охопити цільову аудиторію з бізнес-гравців, які вибули. Проте, попри використання передових технологій, креативу не завжди вдавалося досягти індивідуальності. Відображення західного досвіду було дуже помітним, та мало деталей говорило про унікальний український характер. Тому події десятиліття тому стали крапкою для відштовхнення до переосмислення та пошуку нових підходів у розвитку брендів і маркетингу в Україні.Лише у 2016 році середній та малий бізнес в Україні почали відновлюватися після кризових подій попередніх років. Власники компаній брали на себе сміливість розпочати все заново, розробляючи нові стратегії для своїх брендів. У цей час український брендінг зазнав істотної трансформації, отримавши стратегічно-комплексне призначення. Проте, зіткнувшись з обмеженими бюджетами замовників, команди креативних агенцій все одно прагнули поділитися своїми напрацюваннями, накопиченими протягом двох років нового життя.Для здешевлення послуг, команда агентства брендингу ROCKETMEN прийняла рішення перейти на дистанційну роботу, що дозволило зняти витрати на утримання офісу з клієнтів і продовжувати надавати якісні послуги з нового брендінгу за нижчою вартістю.Така трансформація ведення бізнесу принесла низку переваг:

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