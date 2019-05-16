Як легко купити квитки на потяг: тестуємо сервіс AnyTrain *

Як легко купити квитки на потяг: тестуємо сервіс AnyTrain *
Вирішили проїхатися потягом до Львова? А може треба відвідати Харків? Отже, перед вами стоїть задача – потрібно придбати квитки. А як це зробити швидко, надійно і за найкращою ціною?

Спеціально для вас ми протестили сервіс AnyTrain, де можна купити квитки на потяг за лічені хвилини. Далі розкажемо, як це зробити і відповімо на можливі запитання.

Що це за сервіс



AnyTrain – це онлайн-сервіс, де можна купити квитки на поїзди Укрзалізниці. Вони роблять процес купівлі квитків простим та зручним, а ось їхні головні переваги:

  • зручність: можна купити квитки в будь-який час і з будь-якого місця, де є інтернет. Не треба йти на вокзал або стояти у черзі;

  • швидкість: вибрати і купити квиток можна дуже швидко, без зайвих пояснень касиру, що і куди вам треба;

  • надійність: на сайті актуальна інформація про розклади, ціни і наявність місць, тож можна планувати поїздку, спираючись на перевірені дані;

  • простота: інтерфейс сайту зроблений таким чином, що замовити і оплатити квиток дуже легко, навіть якщо ви це робите вперше;

  • доступність інформації: сайт містить усю потрібну інформацію не тільки про квитки, але й про правила їх повернення, правила подорожей тощо.

    • Таким чином, AnyTrain робить процес купівлі квитків на поїзд легким і приємним, економлячи ваш час і нерви.

    Як придбати квитки



    Насправді все дуже просто. На головній сторінці сайту AnyTrain вкажіть, звідки і куди ви плануєте відправлятися, там же додайте дату запланованої подорожі. Вам випаде перелік доступних маршрутів. Оберіть зі списку бажаний.

    Також ви одразу побачите кількість вільних місць і варіанти вагона з актуальними цінами – люкс, купе чи плацкарт. Обираєте, що вам потрібно, і оплачуєте на сайті онлайн. Після купівлі ви отримаєте квиток на електронну пошту, який за бажанням можна роздрукувати.

    Цифровий квиток – це ваша перепустка на посадку, яка повністю відповідає українським законам і має купу крутих фішок:

  • гнучкість показу: хочете мати паперовий варіант? Без проблем, роздрукуйте. А може, електронний на смартфоні? Також підходить;

  • вся інформація під рукою: що, де, коли – усе в одному місці, так що про важливі деталі подорожі ви точно не забудете;

  • прощавай, стрес від втрати: загубили паперовий квиток? Не біда, достатньо кілька кліків – і ось вам копія на електронну пошту;

  • легкість у поверненні: якщо плани змінились, повернути цифровий квиток можна так само просто, як і паперовий.


    • Використання цифрового формату не тільки робить життя зручнішим, але й допомагає зберегти ваші гроші. Купувати квитки онлайн – означає заощаджувати на кожному кроці подорожі.

    Декілька порад, як заощадити на квитках



    Якщо ви замислюєтеся, чому ціни на квитки на поїзд інколи нагадують карусель – то вгору, то вниз, ось кілька ключів до відгадки.

    1. Час року та день тижня вирішують багато чого. В Україні є 13 календарних періодів і ціни варіюються залежно від них. Хочете економити? Вирушайте в подорож в понеділок, вівторок або середу. В ці дні, як правило, менше пасажирів, а отже, і ціни приємніші. А от п'ятниця і неділя – час для тих, хто не шкодує грошей за зручність.

    2. Вагон та поїзд – вибір, що впливає на цінник. Плацкарт чи купе, фірмовий поїзд або Інтерсіті? Якщо ваш вибір – плацкарт, можна суттєво зекономити. А якщо любите подорожувати з комфортом у швидкісних поїздах, будьте готові викласти більше.

    3. Бронюйте заздалегідь. Чим раніше ви купите квиток, тим дешевше він вам обійдеться. Проста логіка – більше вибору за нижчою ціною.

    4. Пільги – не забуваємо про них. Студенти, діти і не тільки, мають право на знижки. Це теж чудовий спосіб зекономити на подорожі.


    Отже, щоб ваша подорож була не тільки приємною, але й вигідною, просто трохи "пограйтеся" з датами, вибором місця та не забудьте про можливі пільги. І тоді квиток на поїзд не здаватиметься вам чимось з категорії "розкіш", а швидше – щасливим білетом до нових вражень!


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: квитки, потяг
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    «Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
    Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
    Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    Як легко купити квитки на потяг: тестуємо сервіс AnyTrain *
    Сьогодні, 18:48
    Аланія – приморське місто, вигідне для інвестицій у нерухомість*
    Сьогодні, 13:36
    Як заощадити на авіаквитках: 5 простих способів*
    18 березень, 15:45
    Лікарі дістали з того світу: історія воїна з Волині
    15 березень, 18:10
    Шини: ваш шлях до безпечної та комфортної їзди*
    14 березень, 16:28
    Останні новини
    На фронті поліг волинянин Валентин Король
    Сьогодні, 19:17
    Після демілітаризації третини кораблів чф рф змінився головнокомандувач флоту
    Сьогодні, 19:11
    Спецпризначенці «Азову» з Луцька отримали партію допомоги
    Сьогодні, 18:40
    Опалювальний сезон в Україні планують завершити на два тижні раніше
    Сьогодні, 18:19
    Екс-прикордоннику з Волині за переправлення ухилянтів умовний термін замінили на штраф
    Сьогодні, 18:01
    Схожі статті
    Як заощадити на авіаквитках: 5 простих способів* Як заощадити на авіаквитках: 5 простих способів*
    18 березень, 15:45
    Вікенд у Львові: місця, обов'язкові для відвідування* Вікенд у Львові: місця, обов'язкові для відвідування*
    03 січень, 13:23
    Історія ківерцівських студентів, які врятували чоловіка у дизелі. ФОТО Історія ківерцівських студентів, які врятували чоловіка у дизелі. ФОТО
    16 травень, 2019, 10:48
    Медіа
    відео
    1/8