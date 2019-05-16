Як легко купити квитки на потяг: тестуємо сервіс AnyTrain *
Сьогодні, 18:48
Вирішили проїхатися потягом до Львова? А може треба відвідати Харків? Отже, перед вами стоїть задача – потрібно придбати квитки. А як це зробити швидко, надійно і за найкращою ціною?
Спеціально для вас ми протестили сервіс AnyTrain, де можна купити квитки на потяг за лічені хвилини. Далі розкажемо, як це зробити і відповімо на можливі запитання.
AnyTrain – це онлайн-сервіс, де можна купити квитки на поїзди Укрзалізниці. Вони роблять процес купівлі квитків простим та зручним, а ось їхні головні переваги:
зручність: можна купити квитки в будь-який час і з будь-якого місця, де є інтернет. Не треба йти на вокзал або стояти у черзі;
швидкість: вибрати і купити квиток можна дуже швидко, без зайвих пояснень касиру, що і куди вам треба;
надійність: на сайті актуальна інформація про розклади, ціни і наявність місць, тож можна планувати поїздку, спираючись на перевірені дані;
простота: інтерфейс сайту зроблений таким чином, що замовити і оплатити квиток дуже легко, навіть якщо ви це робите вперше;
доступність інформації: сайт містить усю потрібну інформацію не тільки про квитки, але й про правила їх повернення, правила подорожей тощо.
Таким чином, AnyTrain робить процес купівлі квитків на поїзд легким і приємним, економлячи ваш час і нерви.
Насправді все дуже просто. На головній сторінці сайту AnyTrain вкажіть, звідки і куди ви плануєте відправлятися, там же додайте дату запланованої подорожі. Вам випаде перелік доступних маршрутів. Оберіть зі списку бажаний.
Також ви одразу побачите кількість вільних місць і варіанти вагона з актуальними цінами – люкс, купе чи плацкарт. Обираєте, що вам потрібно, і оплачуєте на сайті онлайн. Після купівлі ви отримаєте квиток на електронну пошту, який за бажанням можна роздрукувати.
Цифровий квиток – це ваша перепустка на посадку, яка повністю відповідає українським законам і має купу крутих фішок:
гнучкість показу: хочете мати паперовий варіант? Без проблем, роздрукуйте. А може, електронний на смартфоні? Також підходить;
вся інформація під рукою: що, де, коли – усе в одному місці, так що про важливі деталі подорожі ви точно не забудете;
прощавай, стрес від втрати: загубили паперовий квиток? Не біда, достатньо кілька кліків – і ось вам копія на електронну пошту;
легкість у поверненні: якщо плани змінились, повернути цифровий квиток можна так само просто, як і паперовий.
Використання цифрового формату не тільки робить життя зручнішим, але й допомагає зберегти ваші гроші. Купувати квитки онлайн – означає заощаджувати на кожному кроці подорожі.
Якщо ви замислюєтеся, чому ціни на квитки на поїзд інколи нагадують карусель – то вгору, то вниз, ось кілька ключів до відгадки.
Отже, щоб ваша подорож була не тільки приємною, але й вигідною, просто трохи "пограйтеся" з датами, вибором місця та не забудьте про можливі пільги. І тоді квиток на поїзд не здаватиметься вам чимось з категорії "розкіш", а швидше – щасливим білетом до нових вражень!
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Спеціально для вас ми протестили сервіс AnyTrain, де можна купити квитки на потяг за лічені хвилини. Далі розкажемо, як це зробити і відповімо на можливі запитання.
Що це за сервіс
AnyTrain – це онлайн-сервіс, де можна купити квитки на поїзди Укрзалізниці. Вони роблять процес купівлі квитків простим та зручним, а ось їхні головні переваги:
Таким чином, AnyTrain робить процес купівлі квитків на поїзд легким і приємним, економлячи ваш час і нерви.
Як придбати квитки
Насправді все дуже просто. На головній сторінці сайту AnyTrain вкажіть, звідки і куди ви плануєте відправлятися, там же додайте дату запланованої подорожі. Вам випаде перелік доступних маршрутів. Оберіть зі списку бажаний.
Також ви одразу побачите кількість вільних місць і варіанти вагона з актуальними цінами – люкс, купе чи плацкарт. Обираєте, що вам потрібно, і оплачуєте на сайті онлайн. Після купівлі ви отримаєте квиток на електронну пошту, який за бажанням можна роздрукувати.
Цифровий квиток – це ваша перепустка на посадку, яка повністю відповідає українським законам і має купу крутих фішок:
Використання цифрового формату не тільки робить життя зручнішим, але й допомагає зберегти ваші гроші. Купувати квитки онлайн – означає заощаджувати на кожному кроці подорожі.
Декілька порад, як заощадити на квитках
Якщо ви замислюєтеся, чому ціни на квитки на поїзд інколи нагадують карусель – то вгору, то вниз, ось кілька ключів до відгадки.
- Час року та день тижня вирішують багато чого. В Україні є 13 календарних періодів і ціни варіюються залежно від них. Хочете економити? Вирушайте в подорож в понеділок, вівторок або середу. В ці дні, як правило, менше пасажирів, а отже, і ціни приємніші. А от п'ятниця і неділя – час для тих, хто не шкодує грошей за зручність.
- Вагон та поїзд – вибір, що впливає на цінник. Плацкарт чи купе, фірмовий поїзд або Інтерсіті? Якщо ваш вибір – плацкарт, можна суттєво зекономити. А якщо любите подорожувати з комфортом у швидкісних поїздах, будьте готові викласти більше.
- Бронюйте заздалегідь. Чим раніше ви купите квиток, тим дешевше він вам обійдеться. Проста логіка – більше вибору за нижчою ціною.
- Пільги – не забуваємо про них. Студенти, діти і не тільки, мають право на знижки. Це теж чудовий спосіб зекономити на подорожі.
Отже, щоб ваша подорож була не тільки приємною, але й вигідною, просто трохи "пограйтеся" з датами, вибором місця та не забудьте про можливі пільги. І тоді квиток на поїзд не здаватиметься вам чимось з категорії "розкіш", а швидше – щасливим білетом до нових вражень!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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