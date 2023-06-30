«Gabar»: новий тренд, який започатковує співзасновник «Галя Балувана» та «MULTI COOK»

Юрій Хазіпов та Володимир Матвійчук

Унікальність «Gabar» – у швидкості та величезному асортименті

Солодощі власного виробництва

Чай власного виробничтва

Заклади «Gabar» відкриють не лише у всіх містах України, а й за кордоном

Деталі про партнерство та співпрацю дізнавайтеся за номером: +380951677788 (Наталя, деректорка проєкту)

Слідкуйте за розвитком «Gabar» на сторінці закладу у соцмережах: https://www.facebook.com/galiabaluvana

Юрій Хазіпов дегустує нові страви

Бізнесмен і співзасновник мережі магазинів напівфабрикатів «Галя Балувана» та «MULTI COOK»відкриває в Луцьку новий заклад харчування під назвою. Він матиме цікаву та унікальну концепцію: видача страв ресторанного рівня там відбуватиметься за 5-7 хвилин, а меню налічуватиме понад сотню позицій, які постійно будуть змінюватися. Перший «Gabar» у Луцьку з’явиться вже у травні. А незабаром засновник планує створити цілу мережу цих закладів, відкриваючи їх не лише в Україні, а й за кордоном.Журналістипоспілкувалися з творцем майбутньої ресторації та дізналися в чому полягатиме особливість «Gabar» та чим зможуть смакувати його клієнти.«Ми позиціонуємо «Gabar» як мультифункціональний заклад. Він поєднує в собі кав’ярню, ресторан, бар, заклад швидкої їжі. Таким чином, ми будемо готові закрити будь-який запит клієнта. Наш відвідувач зможе і випити кави зранку, і підкріпитися в час обідньої перерви, і повечеряти з сім’єю», – розповідає Володимир Матвійчук.Бренд-шефом ресторанних страв у закладі став відомий ресторатор та шеф-кухар Юрій Хазіпов.«Gabar» – не про похід в класичний ресторан, щоб відпочити чи насолодитися атмосферою під час очікування страви. Він для того, щоб задовольнити потребу гостя в прийомі їжі. Щоб зробити це швидко, але водночас якісно та корисно», – зазначає Юрій.Володимир Матвійчук каже, що підготовка до відкриття «Gabar» розпочалася ще рік тому. Упродовж цього часу вони разом з Юрієм до деталей продумували асортимент страв, а також ретельно відшліфовували рецептуру кожної з них.«Багато позицій ми тестували на базі клієнтів «Галі Балуваної», а потім слухали відгуки наших покупців. Так ми визначили для себе певну вибірку страв, які найбільше користуються популярністю у споживача», – зазначає бізнесмен.Однак не варто асоціювати «Gabar» з «Галею балуваною», каже Володимир, адже цей заклад – не про пельмені чи вареники. Під час складання меню засновник навпаки вирішив відійти від традиційної української кухні, а в ресторації можна буде поласувати стравами країн Європи, Азії, Америки.Володимир ставить перед собою завдання задовольнити харчові смаки якнайбільшої кількості гостей. Тож страви до смаку у «Gabar» знайдуть як вегетаріанці чи прибічники хелсі-їжі, так і любителі фаст-фуду.«В основі нашого меню – комплексні другі страви з гарніром, соусом та м’ясом, рибою чи овочами. Будуть також закуски, салати, супи. Не обійдеться й без таких залюблених всіма бургерів і смажених крилець. У стравах будуть використовуватися фірмові соуси. А також матимемо великий вибір десертів, морозива, чаїв та напоїв власного виробництва», – розповідає Володимир.На сьогодні для «Gabar» розроблено рецептури вже понад сотні різноманітних страв. Щоправда, не всі вони будуть в меню одночасно, а постійно змінюватимуться. Це, до слова, є ще однією фішкою закладу, каже Юрій Хазіпов.«Обирати одну страву зі ста незручно, перш за все, для клієнта. Тому ми плануємо, що в меню буде, наприклад, 30 позицій. Через деякий час 10 із них ми будемо замінювати на інші, і так постійно. У цьому також є унікальність нашого проєкту, адже більшість закладів Луцька не можуть собі дозволити оновлювати меню так часто», – каже ресторатор.Володимир Матвійчук додає, що попри великий асортимент, вони не збираються зупинятися та продовжують розробляти та тестувати нові страви.«Галю балувану» ми теж починали із 30 позицій. Сьогодні ж товарів, які можна знайти на полицях магазинів вже близько 800», – каже він.Ще одна конкурентна перевага «Gabar» – швидкість. Процес видачі страв у закладі буде відбуватися упродовж 5-7 хвилин. Побутує думка, що така «швидка їжа» є шкідливою для людського організму. Саме цей міф, реалізуючи проєкт, і хочуть розвіяти Володимир та Юрій.«Темп нашого життя значно зріс, і сьогодні люди не готові чекати довго, навіть якщо мова йде про прийом їжі. Знаю по собі: приходиш з роботи, а у тебе вже немає сил, щоб приготувати вечерю, і часу, щоб кудись піти поїсти. Цю проблему і вирішуватиме мережа закладів «Gabar». Заходиш в найближчий і можеш швидко та смачно підкріпитися», – зазначає Юрій Хазіпов.Перший «Gabar» з’явиться у Луцьку за адресою проспект Волі, 54. Його двері планують відкрити для гостей вже у травні. Володимир Матвійчук каже, що це буде тестовий запуск, під час якого поступово удосконалюватиметься концепція, меню, підходи до обслуговування.«Є гіпотеза, яку ми будемо відпрацьовувати та адаптувати до потреб нашого клієнта. Я вірю, що все спрацює. Адже я маю досвід у виготовленні продуктів харчування, в розвитку «Галі балуваної», а Юрій – безцінний досвід у ресторанному бізнесі», – каже Володимир.Він додає, що надалі в планах – продавати франшизу і, таким чином, створити цілу мережу закладів «Gabar». З цим брендом Володимир хоче вийти не лише за межі Луцька та області, а й закордон.«Перший «Gabar» ще не відкрився, а ми вже маємо потенційних партнерів, яких зацікавила пропозиція. Тож можемо з впевненістю сказати, що до цього проєкту є довіра. Свого часу ми створили колаборацію бізнесменів, які займалися виробництвом напівфабрикатів. Зараз ми хочемо створити колаборацію рестораторів.Тож запрошуємо всіх охочих до співпраці», – каже бізнесмен.«Gabar» стане дійсно унікальним закладом. Це ноу-хау на ринку громадського харчування й абсолютно новий напрямок в галузі рестораторства. Ніхто до цього схожу концепцію ще не презентував. Наша місія зараз – перевернути ресторанний бізнес і показати, яким ми його бачимо», – зазначає Володимир Матвійчук.