Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців

Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців
У березні російське Сочі приймало Всесвітній фестиваль молоді. І поки тисячі його учасників проводили час під пропаганду на престижному курорті, до Луганська повезли невелику групу іноземних ентузіастів налагоджувати «міжнародні відносини» з окупантами.

Осінтери Центру готовності цивільних з’ясували деякі цікаві деталі візиту та ризик цієї мандрівки, пише KibOrg.

Мережування молодіжних організацій є популярною у світі практикою. На це спромоглися у Росії, організувавши фестиваль, куди приїхала молодь із різних куточків світу. Ймовірно, головна неочевидна мета цієї події для росіян — знайти та завербувати потенційних молодих іноземних агентів впливу, які озвучуватимуть проросійські наративи в світі. До слова, фестиваль майже співпав у часі з президентськими «виборами» Путіна. І якщо у Сочі молодь знайомилась, розважалась і планувала «змінювати майбутнє», то для луганської частини фесту окупанти і колаборанти підготували значно дивнішу програму для відносно невеликої групи фестивальників. За це відповідало так зване «Міністерство молоді ЛНР». Тож 9-10 березня іноземці:

- пройшлися маршем головними вулицями окупованого Луганська;
- поклали квіти до пам’ятника радянським солдатам і бійцям незаконних збройних формувань, які воювали проти України;
- послухали пропагандистську екскурсію, подивились концерт;
- зустрілись з самопроголошеними керівниками псевдореспубліки.

У текстових, фото- і відеозвітах з цих заходів не надто конкретизують хто і звідки прибув до Луганська, втім згадують про 20 іноземців з 15 країн: Перу, Колумбії, Німеччини, Іспанії, Болівії, Анголи, Намібії, Пакистану, Киргизстану та інших.

Із молодих і перспективних — у «міжнародні експерти»

Все ж одну подію варто виокремити, а саме «прес-конференцію», на якій стало відомо про деяких іноземців, яких представили в іншому амплуа, що аж ніяк не пов’язане з молодіжним фестивалем. Так у відеорепортажі «Служби новин Луганська» показали, як трьох учасників фестивалю молоді «ознайомили з підготовкою до президентських виборів у РФ».
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців

Своїми враженнями на камеру поділились іноземці з країн Африки: Камеруну, Конго, Намібії. Цим самим вони зробили свій маленький внесок в імітацію виборів. Показово, що інше окупаційне видання росіян на Луганщині називало їх «міжнародними експертами».
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців

Одним з них є намібієць Норман Моріс Нанусеб. Встановити справжність особи вдалось завдяки сторінкам у двох соцмережах: Facebook і Linkedin. Також можна бути певним у його регулярній громадській активності: на початку 2020их років він познайомився з дипломатом, представником США у Намібії. A у 2019 році брав участь у міжнародній програмі для молодих лідерів з Африки.



Ще один африканець Тесфахун Терефе (Ефіопія) на своїй фейсбук-сторінці висловив подяку за спільно проведений час на фестивалі. Допис проілюстрований двома фото, де можна впізнати хлопця на згадуваному марші Луганськом.
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців

Крім них вдалось виявити ексучасника незаконних збройних формувань Тігана Зомбе. Про нього луганські псевдоЗМІ пишуть, що участь у бойових діях проти України припинив, і, освоївшись у Луганську, працює на одному з тамтешніх заводів. А крім того нібито був «студентом з Конго», представляв окуповану Луганщину на молодіжному фестивалі у Сочі, та… голосував у Луганську на все тій же нещодавній імітації голосування.
Із Сочі – на Луганщину: деталі пропагандистського вояжу іноземців

Візити без гарантій і страховок, але з «бонусом»

Тимчасово окуповані частини Луганщини і сусідньої Донеччини — території України, де тривають бойові дії. Перебувати там – значить довірити власну безпеку російським терористам. Вони мають досвід «теплого прийому» ВІП-гостя. А саме поранення високопоставленого російського чиновника, ексочільника Роскосмосу Дмитра Рогозіна, якого вразив уламок під час візиту в Донецьк наприкінці грудня 2022 року. Тоді посадовець святкував день народження у одному з донецьких готелів і внаслідок обстрілу споруди, в нього потрапив уламок. Відтак і для закордонних гостей відвідування Луганська може бути ризикованим.

Також варто згадати, що деякі країни Африки є сателітами чи партнерами Росії. І країна-терорист заохочує ці відносини всеможливими пропозиціями.

Саме під час луганської частини Всесвітнього фестивалю молоді, обговорили плани в освітній галузі: росіяни і їх луганські ставленики заявили про об’єднання деяких російських вишів, зокрема і Донбаського державного технічного університету в окупованому Алчевську, який «матиме філії у країнах Африки». Фейковий ректор закладу Дмитро Вишневський сказав про це відповідаючи на запитання студента з Намібії (який, до речі, у пропагандистських ЗМІ також став «міжнародним експертом»). Один з флагманів пропаганди, сайт ТАСС, присвятив такій заяві окрему новину за 10 березня, в якій псевдоректор зазначив:

«На базі консорціуму «Надра» — це кілька спільних вишів — саме на вашій території, і викладатимуть вашими мовами. Це питання вже вирішено. Завдання поставив Володимир Володимирович Путін, і ми, Донбаський державний технічний університет, місто Алчевськ, беремо участь».

Цей матеріал було розроблено у співпраці проєкту KibOrg та волонтерів команди OSINT-напрямку Центру готовності цивільних фонду Сергія Притули.

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Теги: пропаганда, росія
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