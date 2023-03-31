«Gabar»: стало відомо про умови франшизи, інвестиції та вартість проєкту

У Луцьку невдовзі відчинить свої двері для відвідувачів новий заклад громадського харчування під назвою «Gabar». Його фундатором є луцький бізнесмен. Для розвитку «Gabar» він планує використовувати модель франчайзингу, у якій має неабиякий досвід. Адже лише за п’ять років він зміг виростити свою франшизу «Галя Балувана» з одного невеличкого магазину до майже 836 точок продажу в Україні та 140 – під брендом «MultiСook» за кордоном. Сьогодні мета підприємця – відкрити у кожному місті нашої держави і заклади під брендом «Gabar», започаткувавши таким чином новий тренд на ринку громадського харчування.Журналісти ВолиньPost поспілкувалися Володимиром Матвійчуком та дізналися про умови франшизи, її ціну і майбутню співпрацю з партнерами.Довідково:Так, ми маємо на меті створити цілу низку закладів «Gabar» по всій Україні та запровадити в нашій державі новий тренд на ринку громадського харчування. Разом з нашими партнерами ми будуємо культуру вуличної їжі, культуру харчування поза межами свого дому. В багатьох розвинених країнах світу люди звикли харчуватися саме в кафе, барах та ресторанах, але в нас це вважається, радше, розкішшю. Українці через недостатній дохід не завжди готові викласти гроші, яких вартують страви в закладах громадського харчування. Тим часом, «Gabar» буде дуже оптимізований у витратах, тож ми зможемо давати нашим гостям і хорошу ціну, і гарну якість. Наші страви будуть доступні клієнтам з різним рівнем доходу, а харчування в закладі стане звичною справою. Гості зможуть прийти в «Gabar» зранку, в обід, ввечері і щоразу швидко отримати якісну їжу за невисоку ціну. Наприклад, паста Карбонара в нас коштуватиме приблизно 75 гривень, крем-суп вартуватиме в районі 35 гривень. Ми орієнтуємося на те, щоб за близко сотню гривень людина могла повноцінно поїсти.Перший «Gabar» ще не відкрився, а ми вже розпочали передпродаж франшизи. Всі шестеро покупців – це найнадійніші на найвмотивованіші партнери, які з нами вже давно у мережі «Галя Балувана». Це люди, які розуміють, що бізнес – справа, яка потребує постійного розвитку та удосконалення, що в бізнесі ніколи не можна зупинятися. Це люди, які хочуть проявити себе не лише у виробництві напівфабрикатів, а й в дещо іншій сфері – закладах громадського харчування. У цих людей є велика довіра до нас, вони розуміють, як ми працюємо і куди рухаємося. Для таких партнерів організувати все буде найпростіше. Адже у них вже є свої виробництва, де можна буде виготовляти продукцію для «Gabar».На етапі перепродажу ми також запрошуємо до співпраці і діючих рестораторів, які мають заклади громадського харчування, бари та кав’ярні, і вже розуміють, як працює ця сфера. Це можуть бути люди, які готові пройти ребрендинг та перетворити свої неприбуткові заклади під «Gabar». Це українці, що хочуть розвиватися, хочуть бути з нами в партнерстві навіть у цей складний для країни час. Адже це не лише капіталовкладення, а й вкладення у свій потенціал. Досвід наших партнерів, які виїхали за кордон, показує, що не завжди гроші дають можливість себе показати в іншій країні.Наша франшиза як в «Галі балуваній», так і в «MultiСook» нагадує, скоріше, бізнес-клуб чи ОСББ. Саме так ми будуватимемо співпрацю з партнерами і в «Gabar», адже в цьому і є наш успіх. Ми даємо повну свободу партнерам, ми не прив'язуємо їх до нашого продукту, в нас немає якихось закритих платежів, в нас немає ніяких відсотків від прибутку. Ми допомагаємо створити кухню, створити сам «Gabar», ми супроводжуємо партнерів на всіх етапах.А далі наші відносини будуються на партнерстві та на довірі. Разом ми розвиваємо та популяризуємо спільний бренд. Саме тому наша франшиза є найбільш конкурентноспроможною в Україні. Адже я добре знаю, як будувати співпрацю правильно, аби кожен отримав звідти максимум користі.Так, час від часу ми плануємо відвідувати заклади. Створимо відділ контролю, який дивитиметься за чистотою, якістю продукції тощо. Але цей контроль не буде у вигляді якихось штрафних санкцій, він будуватиметься, перш за все, на допомозі нашим партнерам. Ми довіряємо кожному і віримо, що кожен зацікавлений робити якісно та смачно, всебічно працювати над розвитком свого закладу.Ми даємо можливість кожному партнеру самому підбирати асортимент для своїх закладів. Якщо «Gabar», наприклад, розміщуватиметься в центрі міста і буде попит на десерти, він зможе більше взяти цього продукту. Якщо заклад розташований біля офісних центрів, то власник, відповідно, зможе більше розширити асортимент обідів. Зараз в нашому меню є вже близько 150 напрацьованих позицій. Таким чином кожен зможе адаптуватися під свою локацію і потреби клієнтів.Ціна франшизи на сьогодні – 4 000-5 000 євро. Після відкриття першого закладу «Gabar» ми переходимо на інші умови, і вартість франшизи, зі зрозумілих причин, зросте.Деталі про партнерство та співпрацю дізнавайтеся за номером: +380951677788 (, деректорка проєкту).Хочете з одного свого закладу громадського харчуваннят (бар, ресторан, кафе) створити власну мережу в партнерстві з GABAR? Адаптувати, переформатувати та розширити асортимент діючих кав'ярень та стати більш конкурентноспроможним в мережі GABAR? Побудувати з нуля свою власну мережу закладів GABAR і готові до партнерства, тоді телефонуйте +380509721267 (Володимир Матвійчук, співзасновник «Галя Балувана» та власник «MultiСook».Слідкуйте за розвитком «Gabar» на сторінці закладу у соцмережах: https://www.facebook.com/galiabaluvana