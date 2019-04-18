Як після навчання в центрі Дія.Бізнес у Луцьку відкрити новий магазин? Кейс підприємиці Катерини Михалюк

Катерина Михалюк стала однією з переможниць освітньо-грантової програми «Початок», що відбувалася на базі



Шість років тому жінка змінила роботу в школі на підприємницьку діяльність. Разом з рідною сестрою вона відкрила магазин дитячого взуття «CRO.KIDS». Сьогодні співзасновниці забезпечують брендовим та якісним товаром діток не лише з Волині, а й зі всієї України.



Катерина вважає, що перемогти у війні буде важко без функціонування бізнесу, адже він дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні сили. Навіть в такий складний час підприємства різного рівня мають працювати, надавати робочі місця та сплачувати податки.



Журналісти Інформаційного агенства ВолиньPost поспілкувалися з Катериною та дізналися, як їй вдалося започаткувати та масштабувати власну справу.



Коли та чому ви вирішили зайнятися бізнесом?

За фахом я – вчитель. Після закінчення університету сім років викладала географію дітям в одній із луцьких шкіл. Робота педагога мені дуже подобалася. Але з часом прийшло вигорання, хотілося більше заробляти, хотілося, щоб мій заробіток залежав саме від моїх власних дій і рішень.



Ідея створення саме магазину дитячого взуття належить моїй сестрі. Вона на той момент була мамою двох маленьких донечок, і в неї постійно виникала потреба взути дітей класно, оригінально та якісно. Але такий товар в місті знайти було дуже важко. Ми тоді подумали: «Чому б нам самим не створити магазин з дитячим брендовим взуттям?» Тож, влітку 2018 року почали діяти.



Відкрили невеличкий магазин на вулиці Липинського у Луцьку, створили Instagram-сторінку. Спочатку я поєднувала цю діяльність з основною роботою, але згодом настав час обирати. Тож, я вирішила піти зі школи та поринути в сферу продажів.



Яким був ваш шлях від ідеї до реалізації?

Починати виявилося нелегко. Потрібно було знайти надійних постачальників, визначитися з брендами. Зрозуміло, що досвіду в нас тоді зовсім не було, тож ми робили багато помилок. Частину коштів, яку ми вклали на початку, було використано не зовсім нераціонально. Але це був гарний досвід.



На наші з сестрою плечі лягло багато обов’язків. Я була і продавцем, і контент-менеджером, і кур’єром. Справи пішли більш-менш добре. Але тут неочікувано почався карантин. Зі зрозумілих причин він негативно вплинув на нашу торгівлю. Але, водночас, це стало поштовхом розвиватися в онлайн-продажах. Ми зрозуміли, що в такому форматі для нас відкрита вся Україна. І справді, згодом почали отримувати замовлення з усіх куточків нашої держави.



Невдовзі у сестри з’явилася третя дитина, а в мене – перша. Звісно, ми не припиняли працювати і намагалися поєднувати материнство та роботу в магазині. Пам’ятаю, як лежачи в пологовому, я закидала сторіси, налаштовувала рекламу та спілкувалася з клієнтами в онлайн. Адже в нас така сфера, що ми маємо бути завжди активні в соціальних мережах. Я завжди кажу, що Instagram-магазин – це як звичайна торгова точка. Якщо ти там нічого не опублікував сьогодні, то ти не вийшов на роботу, і твій магазин зачинений.



Чесно кажучи, я захоплююсь жінками, які в період декрету змогли розвинути свій бізнес. Нам в той період було нелегко справлятися з усім, але, все ж, ми старалися та працювали навіть в таких умовах.



Розкажіть про розвиток вашого бізнесу та його масштабування?

У період наших декретів усе йшло більш-менш стабільно, однак не було зростання, ми не виходили за межі певного обороту. Коли дітки вже підросли, ми планували розширитися, закупити більше товару, взяти ще одного працівника. Почали створювати сайт, де клієнти могли б самостійно робити замовлення і, таким чином, економити свій та наш час.



Плани довелося відкласти, бо почалася повномасштабна війна. Все зупинилося, ми закрили магазин на півтора місяці. Коли всі трошки оговталися, повернулися до роботи. Продовжили створення



Чому вирішили взяти участь у програмі «Початок» на базі центру Дія.Бізнес?

Я розуміла, що нам дуже не вистачає знань в багатьох сферах ведення бізнесу. І коли центр Дія.Бізнес з’явилася в Луцьку, мене одразу це зацікавило. Спочатку я просто підписалася на їхні сторінки та стежила, а потім зрозуміла, що хочу туди піти. Коли я вперше відвідала лекцію, мені все дуже сподобалося. Там ти потрапляєш в сучасний простір, з дуже теплою атмосферою, молодіжною, з новим віянням, новими думками, з можливістю нетворкінгу.



Тоді саме стартувала програма «Початок». Я подумала, що було б чудово потрапити на неї. З цікавості я подала заявку, і неочікувано для себе – пройшла. Але в процесі навчання моя цікавість почала зростати в геометричній прогресії. Все було дуже гарно організовано, були цікаві спікери, багато корисної інформації.



Довідково: Освітньо-грантову програму Початок втілювала мережа центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес за сприяння Міністерства цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту за підтримки ООН Жінки в Україні та Уряду Японії.



Я дуже прагнула вчитися. Пропустила лише одне заняття, коли захворів мій маленький син. Для себе зрозуміла дві речі: перша – я ще багато чого не знаю, а друга – я багато чого вже знаю. І для мене це було, з однієї сторони, про підвищення власної самоцінності, а з іншої, про те, що треба вчитися далі.



Мою фінальну презентацію дуже гарно оцінило журі. І в результаті мені вдалося отримати грант 100 000 гривень. Я використовую ці кошти до сьогодні, залучаю їх на маркетинг та рекламу.

Як та де працює ваш магазин сьогодні?

Нова торгова точка діє за адресою: місто Луцьк, вулиця Арцеулова 2а (ЖК «Панорама»). На цій локації нас уже четверо: я з сестрою, дві менеджерки з продажу, а також команда підрядників: розробники сайту, дизайнери, бухгалтер та інші.



Сьогодні ми маємо широкий асортимент товару, продаємо визнані у всьому світі бренди. Це торгові марки, які вже багато років на ринку, які роблять свій продукт якісним, а головне комфортним для малюків.



Ми круто навчилися підбирати взуття дітям. В нас немає цілі просто продати, ми прагнемо будувати довготривалі стосунки з нашим клієнтом. Наша місія – це, дарувати радість руху. Адже діти мають бути дітьми: активними, рухливими, веселими та грайливими. А взуття – це одна з речей, що може зробити їхнє дитинство та розвиток кращим.



Дуже допомагає зараз досвід роботи в школі: і в організаційних питаннях, і в спілкуванні з дітьми, і в генерації нових цікавих ідей.



Що ви порадите людям, які мріють про відкриття власної справи?

Я б радила діяти. Ідея – це ніщо. Придумали – дійте. Досягне той, хто встає і щось робить. Нещодавно я зрозуміла, що на думку витрачається багато енергії, а під час дій енергія приходить. Хтось може роками мріяти про власну справу, але так і не наважитися втілити її в життя. Але тільки ти починаєш діяти, і все піде.



Хочете розвиватися – ось вам Дія.Бізнес. Сходіть туди, змотивуйтеся, познайомтеся. Якби цей центр був у 2018 році, коли ми тільки почали нашу діяльність, напевно, в нас все би вдалося набагато швидше. Дуже добре, що навіть зараз, в період війни, є програми, які допомагають розвивати жіноче підприємництво, зростати та навіть масштабуватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Лучанкастала однією з переможниць освітньо-грантової програми «Початок», що відбувалася на базі центру підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку , та змогла залучити кошти на розвиток власної справи.Шість років тому жінка змінила роботу в школі на підприємницьку діяльність. Разом з рідною сестрою вона відкрила магазин дитячого взуття «CRO.KIDS». Сьогодні співзасновниці забезпечують брендовим та якісним товаром діток не лише з Волині, а й зі всієї України.Катерина вважає, що перемогти у війні буде важко без функціонування бізнесу, адже він дозволяє українцям забезпечувати себе та підтримувати Збройні сили. Навіть в такий складний час підприємства різного рівня мають працювати, надавати робочі місця та сплачувати податки.Журналісти Інформаційного агенствапоспілкувалися з Катериною та дізналися, як їй вдалося започаткувати та масштабувати власну справу.За фахом я – вчитель. Після закінчення університету сім років викладала географію дітям в одній із луцьких шкіл. Робота педагога мені дуже подобалася. Але з часом прийшло вигорання, хотілося більше заробляти, хотілося, щоб мій заробіток залежав саме від моїх власних дій і рішень.Ідея створення саме магазину дитячого взуття належить моїй сестрі. Вона на той момент була мамою двох маленьких донечок, і в неї постійно виникала потреба взути дітей класно, оригінально та якісно. Але такий товар в місті знайти було дуже важко. Ми тоді подумали: «Чому б нам самим не створити магазин з дитячим брендовим взуттям?» Тож, влітку 2018 року почали діяти.Відкрили невеличкий магазин на вулиці Липинського у Луцьку, створили Instagram-сторінку. Спочатку я поєднувала цю діяльність з основною роботою, але згодом настав час обирати. Тож, я вирішила піти зі школи та поринути в сферу продажів.Починати виявилося нелегко. Потрібно було знайти надійних постачальників, визначитися з брендами. Зрозуміло, що досвіду в нас тоді зовсім не було, тож ми робили багато помилок. Частину коштів, яку ми вклали на початку, було використано не зовсім нераціонально. Але це був гарний досвід.На наші з сестрою плечі лягло багато обов’язків. Я була і продавцем, і контент-менеджером, і кур’єром. Справи пішли більш-менш добре. Але тут неочікувано почався карантин. Зі зрозумілих причин він негативно вплинув на нашу торгівлю. Але, водночас, це стало поштовхом розвиватися в онлайн-продажах. Ми зрозуміли, що в такому форматі для нас відкрита вся Україна. І справді, згодом почали отримувати замовлення з усіх куточків нашої держави.Невдовзі у сестри з’явилася третя дитина, а в мене – перша. Звісно, ми не припиняли працювати і намагалися поєднувати материнство та роботу в магазині. Пам’ятаю, як лежачи в пологовому, я закидала сторіси, налаштовувала рекламу та спілкувалася з клієнтами в онлайн. Адже в нас така сфера, що ми маємо бути завжди активні в соціальних мережах. Я завжди кажу, що Instagram-магазин – це як звичайна торгова точка. Якщо ти там нічого не опублікував сьогодні, то ти не вийшов на роботу, і твій магазин зачинений.Чесно кажучи, я захоплююсь жінками, які в період декрету змогли розвинути свій бізнес. Нам в той період було нелегко справлятися з усім, але, все ж, ми старалися та працювали навіть в таких умовах.У період наших декретів усе йшло більш-менш стабільно, однак не було зростання, ми не виходили за межі певного обороту. Коли дітки вже підросли, ми планували розширитися, закупити більше товару, взяти ще одного працівника. Почали створювати сайт, де клієнти могли б самостійно робити замовлення і, таким чином, економити свій та наш час.Плани довелося відкласти, бо почалася повномасштабна війна. Все зупинилося, ми закрили магазин на півтора місяці. Коли всі трошки оговталися, повернулися до роботи. Продовжили створення сайту , а ще вирішили знайти нову локацію для нашого офлайн-магазину, адже стара торгова точка була маленька, тісна, не дуже презентабельна.Я розуміла, що нам дуже не вистачає знань в багатьох сферах ведення бізнесу. І коли центр Дія.Бізнес з’явилася в Луцьку, мене одразу це зацікавило. Спочатку я просто підписалася на їхні сторінки та стежила, а потім зрозуміла, що хочу туди піти. Коли я вперше відвідала лекцію, мені все дуже сподобалося. Там ти потрапляєш в сучасний простір, з дуже теплою атмосферою, молодіжною, з новим віянням, новими думками, з можливістю нетворкінгу.Тоді саме стартувала програма «Початок». Я подумала, що було б чудово потрапити на неї. З цікавості я подала заявку, і неочікувано для себе – пройшла. Але в процесі навчання моя цікавість почала зростати в геометричній прогресії. Все було дуже гарно організовано, були цікаві спікери, багато корисної інформації.Я дуже прагнула вчитися. Пропустила лише одне заняття, коли захворів мій маленький син. Для себе зрозуміла дві речі: перша – я ще багато чого не знаю, а друга – я багато чого вже знаю. І для мене це було, з однієї сторони, про підвищення власної самоцінності, а з іншої, про те, що треба вчитися далі.Мою фінальну презентацію дуже гарно оцінило журі. І в результаті мені вдалося отримати грант 100 000 гривень. Я використовую ці кошти до сьогодні, залучаю їх на маркетинг та рекламу.Нова торгова точка діє за адресою: місто Луцьк, вулиця Арцеулова 2а (ЖК «Панорама»). На цій локації нас уже четверо: я з сестрою, дві менеджерки з продажу, а також команда підрядників: розробники сайту, дизайнери, бухгалтер та інші.Сьогодні ми маємо широкий асортимент товару, продаємо визнані у всьому світі бренди. Це торгові марки, які вже багато років на ринку, які роблять свій продукт якісним, а головне комфортним для малюків.Ми круто навчилися підбирати взуття дітям. В нас немає цілі просто продати, ми прагнемо будувати довготривалі стосунки з нашим клієнтом. Наша місія – це, дарувати радість руху. Адже діти мають бути дітьми: активними, рухливими, веселими та грайливими. А взуття – це одна з речей, що може зробити їхнє дитинство та розвиток кращим.Дуже допомагає зараз досвід роботи в школі: і в організаційних питаннях, і в спілкуванні з дітьми, і в генерації нових цікавих ідей.Я б радила діяти. Ідея – це ніщо. Придумали – дійте. Досягне той, хто встає і щось робить. Нещодавно я зрозуміла, що на думку витрачається багато енергії, а під час дій енергія приходить. Хтось може роками мріяти про власну справу, але так і не наважитися втілити її в життя. Але тільки ти починаєш діяти, і все піде.Хочете розвиватися – ось вам Дія.Бізнес. Сходіть туди, змотивуйтеся, познайомтеся. Якби цей центр був у 2018 році, коли ми тільки почали нашу діяльність, напевно, в нас все би вдалося набагато швидше. Дуже добре, що навіть зараз, в період війни, є програми, які допомагають розвивати жіноче підприємництво, зростати та навіть масштабуватися.

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