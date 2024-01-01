Судова повістка: що буде, якщо не з'явитися

Судова повістка: що буде, якщо не з'явитися
Виклик до суду — це офіційний документ, згідно з яким його одержувач повинен прибути в призначений час і місце. Можлива участь у судовому засіданні може викликати чимало емоційних переживань, які легко розвіє хороший адвокат онлайн: детальна консультація дасть змогу оцінити наслідки ігнорування повістки та дізнатися, як підготуватися до майбутнього заходу. А огляд базових нюансів допоможе вибрати правильну стратегію дій.

Що буде за неявку за судовою повісткою


Виклик може прийти поштою, SMS-повідомленням, у застосунку Дія, листом на e-mail. У ньому міститься мінімум інформації: номер справи, дата і час, а також місце проведення слухання. Щоб дізнатися докладніше про причини його отримання, доведеться або вирушити до суду, або звернутися до досвідченого юриста. Якщо просто проігнорувати повістку, то можна зіткнутися з такими проблемами:

  • адміністративний штраф;

  • примусовий привід судовими приставами або поліцією;

  • розгляд справи за відсутності відповідача.

    • За першої неявки засідання з високою ймовірністю буде перенесено на нову дату, тому відвідати його все ж таки доведеться. Якщо ж немає бажання займатися цим питанням самостійно, адвокат може представити інтереси свого клієнта.

    Поважні причини пропуску судового засідання


    У житті можуть виникнути різні ситуації, тому законодавство України передбачає можливу неявку за повісткою в таких випадках:

  • хвороба, яка унеможливлює присутність і підтверджена медичними документами;

  • сімейні обставини: смерть близького родича, важка хвороба члена сім'ї;

  • невідкладні службові обов'язки та тимчасова відсутність, зумовлена офіційним відрядженням;

  • перебування в СІЗО або відбування покарання.

    • До числа приводів, що дозволяють пропустити засідання, можна віднести природні катастрофи або інші надзвичайні ситуації, які фізично перешкоджають явці. Суд може визнати й інші причини поважними, якщо вони підтверджені відповідними документами та обставинами.

    Альтернативне рішення: звернення до адвоката


    Якщо немає бажання або можливості своєчасно прибути на судове засідання, варто якомога швидше звернутися до досвідченого юриста, кваліфікована допомога якого буде корисною в таких ситуаціях:

  • подання клопотання про перенесення засідання з поясненням причин неявки;

  • представлення інтересів і захист прав клієнта;

  • консультація з правових питань.

    • Ігнорування судової повістки неприпустиме, і здебільшого лише погіршить ситуацію. Простіше, а частіше й дешевше одразу звернутися до досвідченого адвоката, який забезпечить грамотну юридичну підтримку на всіх етапах процесу.
    Судова повістка: що буде, якщо не з'явитися


    Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
    Теги: судова повістка, реклама, адвокат
    Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
    Коментарі 0
    Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
    Вибір редактора
    Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
    «Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
    Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні статті
    Судова повістка: що буде, якщо не з'явитися
    Сьогодні, 21:41
    Чи допоможуть вправи для очей покращити зір
    Сьогодні, 20:07
    На які бренди одягу варто звернути увагу
    Сьогодні, 18:21
    Як українські підприємці використовують нові можливості та технології
    Сьогодні, 17:19
    Чоловічі браслети та їх значення в різних культурах
    30 липень, 15:25
    Останні новини
    На Донеччині загинув Герой з Волині Юрій Шлапчук
    Сьогодні, 21:44
    Чи відключатимуть 1 серпня електроенергію на Волині: подробиці
    Сьогодні, 21:14
    На війні з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Охримчук
    Сьогодні, 20:35
    Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 1 серпня
    Сьогодні, 20:00
    На Волині можна безплатно пройти тестування на вірусні гепатити. Де і коли
    Сьогодні, 19:10
    Схожі статті
    Чи допоможуть вправи для очей покращити зір Чи допоможуть вправи для очей покращити зір
    Сьогодні, 20:07
    На які бренди одягу варто звернути увагу На які бренди одягу варто звернути увагу
    Сьогодні, 18:21
    Як українські підприємці використовують нові можливості та технології Як українські підприємці використовують нові можливості та технології
    Сьогодні, 17:19
    Чоловічі браслети та їх значення в різних культурах Чоловічі браслети та їх значення в різних культурах
    30 липень, 15:25
    Медіа
    відео
    1/8