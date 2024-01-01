Як правильно доглядати за шторами 7 порад





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Догляд за римськими шторами

Римські штори прості та зручні у використанні, про що свідчить їх існування понад 2000 років. Але вони потребують догляду у вигляді періодичного чищення та прання. Як це правильно зробити:



Ніколи не застосовуйте засоби для виведення плям, їх склад може легко зіпсувати колір малюнку або самої тканини.

Віддайте перевагу сухому чищенню, робіть це частіше за допомогою пилососу та спеціальної насадки з регулюванням сили всмоктування, щоб не пошкодити тканину.

Якщо є парогенератор для чищення – використовуйте згідно інструкції, яка йде в комплекті до нього.

Прання виконується відповідно до типу текстилю з якого виготовлені штори при дозволеній температурі води.

Догляд за шторами плиссе

Хоч для цього типу штор використовуються тканини які гарно відштовхують пил, іноді їх необхідно чистити а іноді й прати. Плісировану тканину забороняється класти в машинку, вона прається вручну наступним чином:



Зніміть полотно з вікна розкрутивши кріплення.

Лийте у ємність яка більше ширини тканини воду не гарячіше +30 градусів.

У воду додайте засіб для ручного прання з нейтральним pH який не містить відбілювачів, хлору, кондиціонерів, над активних кислот.

Складене плісироване полотно покладіть у ємність з миючим розчином. Під час прання акуратно розправляйте тканину аби не дуже її деформувати. При сильному забрудненні перед пранням можна замочити штору на декілька годин.

Чисту тканину промийте водою з душу без застосування щіток та жорстоких мочалок. Складіть та дайте воді стекти.

Вологе складене полотно повісте для сушіння, періодично його потрібно розгортати та згортати аби швидше висохло. Ні в якому разі не можна сушити біля гарячих джерел тепла та прати праскою.



Догляд за шторами з льону

Тканина з льону використовується вже понад 10000 років, вона дуже універсальна, за нею просто доглядати та прати. Правила догляду за шторами з льону дуже прості:



Можна прати у пральній машинці. Вода для прання повинна мати температуру +40-+45 градусів, лагідний режим. Викручувати не сильно, на малих обертах.

Вологу тканину треба добре струшувати аби вона не сіла. Також повішане мокре полотно добре витягується під власною вагою.

Гладити лляні вироби треба у трошки вологому стані, встановивши праску на відповідний режим.



Догляд за шторами з оксамиту

Оксамит – важка і примхлива тканина. Догляд за оксамитовими шторами є самим складним. Класти до пральної машини не рекомендується навіть на лагідний режим, прати бажано вручну, а краще за все віддати до хімчистки.



Як це зробити вручну:



Замочити у воді при температурі +30 градусів згорнувши ворсом у середину. Жмакання та тертя заборонені, тому треба гладити її тільки м’якою щіткою. Не викручувати, піднявши руками дочекатися поки вода стече.

Сушити треба виключно у горизонтальному стані без утворення зморшок. Бажано підкласти махрові полотенця або простирадло. Мокру підкладку треба весь час змінювати для прискорення висихання штори.

Догляд за шторами день ніч

Зручні універсальні рулонні штори день-ніч які з’являються у багатьох приміщеннях досить прості в догляді. Машинне прання їм категорично заборонено, тому залишається чищення і у вкрай необхідних випадках – ручне лагідне прання.



Прибирати пил бажано сухою ганчіркою. Коли з’являються видимі плями – їх видаляють мокрою ганчіркою чи м’якою губкою.

Для сухого догляду вам допоможе пилосос. За допомогою насадки він легко видалить пил.

Якщо все ж довелося прати – не рекомендовано: замочувати, терти, викручувати, знімати з кріплень тканину. Сушити треба у розкритому стані без перегинів. Прасування, яке не бажане але необхідне треба проводити з застосуванням марлі чи тонкого бавовняного полотна.



Догляд за шторами блекаут



Ті хто любить непрозорі штори, які можуть затримувати 30, 60 та 100 % сонячного світла іноді бажають їх освіжити, аби вони виглядали чисто і охайно. На радість власникам таких виробів – їх можна прати у пральній машині, але з дотриманням наступних вимог:



Машинку треба виставити на ручне або делікатне прання.

Віджим у режимі до 400 обертів на хвилину.

Забороняється сушити при попаданні прямих сонячних променів.

Прасування проводиться з дотриманням температурного режиму дозволеного для даної тканини.



Догляд за рулонними шторами

Даний тип штор виготовляється з тканин, які гарно відштовхують пил та засмічення, тому доглядати за ними дуже просто:



Деяке сміття яке з’явилося на полотні можна здути або зібрати пилососом.

Видалити плями можна м’якою сухою чи вологою серветкою або губкою.

Щоб дізнатися чи можна вашу штору прати – дізнайтеся відразу у продавця коли покупаєте товар про всі подробиці догляду.

Вибрати та купити штори на свій смак можна у магазині Алсер. З нашою продукцією ваш дім буде мати сучасний та неперевершений вигляд. При цьому на догляд за шторами витрачати багато часу не доведеться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. З давніх часів люди використовують штори щоб створити затишну атмосферу у своєму житлі. За їх допомогою можна покращити інтер’єр та захиститися від зайвого освітлення. Зараз штори виготовляють за сучасними технологіями, які підвищують їх зручність використання, а матеріали перешкоджають накопиченню пилу й покращують естетичний вигляд. Для підтримання чистоти у приміщенні існують деякі правила догляду за рулонними шторами, римськими, плісе та інших конструкцій.У компанії Алсер можна купити штори будь-якого типу для офісу, квартири чи будинку. Багатий асортимент матеріалів дозволить швидко підібрати найкращий варіант для приміщень різного призначення.Римські штори прості та зручні у використанні, про що свідчить їх існування понад 2000 років. Але вони потребують догляду у вигляді періодичного чищення та прання. Як це правильно зробити:Хоч для цього типу штор використовуються тканини які гарно відштовхують пил, іноді їх необхідно чистити а іноді й прати. Плісировану тканину забороняється класти в машинку, вона прається вручну наступним чином:Тканина з льону використовується вже понад 10000 років, вона дуже універсальна, за нею просто доглядати та прати. Правила догляду за шторами з льону дуже прості:Оксамит – важка і примхлива тканина. Догляд за оксамитовими шторами є самим складним. Класти до пральної машини не рекомендується навіть на лагідний режим, прати бажано вручну, а краще за все віддати до хімчистки.Як це зробити вручну:Зручні універсальні рулонні штори день-ніч які з’являються у багатьох приміщеннях досить прості в догляді. Машинне прання їм категорично заборонено, тому залишається чищення і у вкрай необхідних випадках – ручне лагідне прання.Ті хто любить непрозорі штори, які можуть затримувати 30, 60 та 100 % сонячного світла іноді бажають їх освіжити, аби вони виглядали чисто і охайно. На радість власникам таких виробів – їх можна прати у пральній машині, але з дотриманням наступних вимог:Даний тип штор виготовляється з тканин, які гарно відштовхують пил та засмічення, тому доглядати за ними дуже просто:Вибрати та купити штори на свій смак можна у магазині Алсер. З нашою продукцією ваш дім буде мати сучасний та неперевершений вигляд. При цьому на догляд за шторами витрачати багато часу не доведеться.

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