Годівниці для птиці





Бункерні годівниці

Це досить розповсюджений тип годівельного обладнання у господарствах різних розмірів. Чому? Їхньою основною перевагою є автономність: корм надходить до закритої ємності та автоматично підсипається, як тільки годівниці пустіють. Він не контактує з підстилкою, не псується, не розкидається, на відміну від звичайних корит. Є механізм зручного дозування, підходить для крупки, комбікорму та гранули.



Якщо ви плануєте придбати на свою ферму бункерні годівниці, зверніть увагу на об’єм бункера: для молодняку достатньо буде 3-5 л, а для дорослої слід обирати великий – 12-20 л. Бройлерам краще підвішувати піддони, аби уникати засмічення. Взагалі висота тарілки має велике значення. «Найчастіша помилка фермерів – вибір надто низької годівниці. Птиця любить порпатися в кормі, розкидати його дзьобом. Втрати в такому разі можуть сягати 10-15%. Для бройлера оптимальною висотою є рівень грудей», – розповідає Олександр Жилінський, фахівець компанії «ВАДА», яка спеціалізується на інженерних рішеннях для птахівництва і тваринництва.



Пластик



Педальна годівниця

Компанія «ВАДА» має великий асортимент годівниць для різного типу птиці. Серед цього різноманіття годівельного обладнання виділяється педальна годівниця River ALMA Basica. Вона відкривається лише тоді, коли птиця стає на платформу. Такий тип добре підходить для відкритих вигулів, фермерських садиб. Педальна годівниця захищає корм від гризунів, мінімізується зараження їжі на вигулі дикими птахами.



Оскільки конструкція годівниці дещо незвичною може видатися птиці спочатку, то слід враховувати етап звикання. Виробник радить перші 2-3 дні кришку залишати відкритою. А ще важливо задля уникнення надлишкової вологи тримати годівниці на підвищенні.



Годівниці для курчат

У перші дні життя курчатам потрібно забезпечити годівниці, з яких було неважко їсти: з низькими бортиками на рівні дзьоба, з антипереступними решітками, щоб ті не залазили у корм і не розкидали, та обов’язково стійкі конструкцією, щоб не перекидалися. А колір? Виявляється він теж має значення – віддавайте перевагу яскравим годівницям із жовтими та червоними деталями, які стимулюватимуть інстинкт клювання.



River пропонує коритця і круглі тарілки для курчат, навколо яких птиця буде рівномірно розподілятися. Це особливо важливо для бройлерів, щоб згодом уникнути домінування сильніших особин.



«Типовою помилкою фермерів є раннє переведення курчат на дорослі годівниці. І до 21-25 днів частина молодняку відстає у рості. Тому для старту краще використовувати спеціальні годівниці перших два тижні життя», – рекомендує інженер компанії «ВАДА».



До слова, всі ці годівниці та інше обладнання можна купити в





реклама*

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ефективна годівля – це не лише правильний рецепт комбікорму чи раціону загалом, а й обладнання, з якого птиці буде зручно їсти. Годівниці італійської компанії River давно стали стандартом якості для багатьох європейських чи українських птахофабрик. Однак їхня ефективність залежить від правильного підбору моделі та умов використання.Це досить розповсюджений тип годівельного обладнання у господарствах різних розмірів. Чому? Їхньою основною перевагою є автономність: корм надходить до закритої ємності та автоматично підсипається, як тільки годівниці пустіють. Він не контактує з підстилкою, не псується, не розкидається, на відміну від звичайних корит. Є механізм зручного дозування, підходить для крупки, комбікорму та гранули.Якщо ви плануєте придбати на свою ферму бункерні годівниці, зверніть увагу на об’єм бункера: для молодняку достатньо буде 3-5 л, а для дорослої слід обирати великий – 12-20 л. Бройлерам краще підвішувати піддони, аби уникати засмічення. Взагалі висота тарілки має велике значення. «Найчастіша помилка фермерів – вибір надто низької годівниці. Птиця любить порпатися в кормі, розкидати його дзьобом. Втрати в такому разі можуть сягати 10-15%. Для бройлера оптимальною висотою є рівень грудей», – розповідає, фахівець компанії «ВАДА», яка спеціалізується на інженерних рішеннях для птахівництва і тваринництва.Пластик River відомий тим, що не тріскається на холоді і витримує регулярне миття. Чим не гарний варіант?!Компанія «ВАДА» має великий асортимент годівниць для різного типу птиці. Серед цього різноманіття годівельного обладнання виділяється педальна годівниця River ALMA Basica. Вона відкривається лише тоді, коли птиця стає на платформу. Такий тип добре підходить для відкритих вигулів, фермерських садиб. Педальна годівниця захищає корм від гризунів, мінімізується зараження їжі на вигулі дикими птахами.Оскільки конструкція годівниці дещо незвичною може видатися птиці спочатку, то слід враховувати етап звикання. Виробник радить перші 2-3 дні кришку залишати відкритою. А ще важливо задля уникнення надлишкової вологи тримати годівниці на підвищенні.У перші дні життя курчатам потрібно забезпечити годівниці, з яких було неважко їсти: з низькими бортиками на рівні дзьоба, з антипереступними решітками, щоб ті не залазили у корм і не розкидали, та обов’язково стійкі конструкцією, щоб не перекидалися. А колір? Виявляється він теж має значення – віддавайте перевагу яскравим годівницям із жовтими та червоними деталями, які стимулюватимуть інстинкт клювання.River пропонує коритця і круглі тарілки для курчат, навколо яких птиця буде рівномірно розподілятися. Це особливо важливо для бройлерів, щоб згодом уникнути домінування сильніших особин.«Типовою помилкою фермерів є раннє переведення курчат на дорослі годівниці. І до 21-25 днів частина молодняку відстає у рості. Тому для старту краще використовувати спеціальні годівниці перших два тижні життя», – рекомендує інженер компанії «ВАДА».До слова, всі ці годівниці та інше обладнання можна купити в інтернет-магазині компанії.реклама*

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію