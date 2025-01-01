Як змінюється культура звернення до лікарів на Волині: кейс мережі Біхелсі

Первинка безкоштовна, вторинка — прозора за ціною

Інновації, що змінюють звичку звернення до лікаря

онлайн-запис через сайт та мобільні застосунки,

онлайн-консультації для пацієнтів, які не можуть приїхати фізично,

системи моніторингу стану здоров’я та нагадувань про візити й аналізи,

пілотні формати зон здоров’я у публічних просторах – відкриття першої Behealthy Point у Eurospar, що на вул. Шевченка, 13.

Мета — зробити візит до лікаря звичною частиною життя

Місія: здорова нація — через турботу про кожного

Наступні 5 років: розвиток мережі й нових форматів

За п’ять років роботиперетворилася з однієї клініки у Луцьку на впізнаваного медичного партнера для мешканців Луцька та громад Волині. За цей час у регіоні змінюється не лише інфраструктура медицини, а й сама— від «йду, коли вже зовсім погано» до регулярних профілактичних візитів, чекапів і тривалих взаємин із сімейним лікарем.«За 5 років Біхелсі стала “своїм” лікарем для тисяч сімей у Львові, Луцьку та області — це майже 62 000 декларацій довіри з медиками первинної ланки. Для нас це не лише цифри, а реальні люди та історії, які стоять за кожною декларацією й прийомом. Ми бачимо, як пацієнти приводять до нас своїх батьків, дітей, друзів — і це найкраще підтвердження того, що нам довіряють», — кажуть у мережі.Одним із ключових принципів Біхелсі стало поєднання можливостей державної системи та приватної медицини. Мережа працює з програмою медичних гарантій від Національної служби здоров’я України, забезпечуючи безкоштовну первинну медичну допомогу для пацієнтів із деклараціями, та водночас пропонує широкий спектр додаткових послуг.«Медицина, де первинка безкоштовна, а вторинка — зрозуміла й прозора за ціною. Ми свідомо відмовилися від прихованих платежів і складних формулювань, щоб люди точно розуміли, за що платять і яку цінність отримують. Прозорість у фінансах так само важлива для довіри, як і професійність лікаря», — підкреслюють у Біхелсі.Прозорі прайси, зрозумілі пакети послуг, можливість заздалегідь планувати витрати на лікування та діагностику — усе це, за словами команди, допомагає людям частіше звертатися до лікарів на ранніх етапах, а не відкладати візит «на потім».Пацієнти можуть звернутися до кардіолога, лікарів ультразвукової діагностики, неврологів, проктолога, травматолога, ендокринологів, гінекологів, гастроентерологів, дерматовенеролога, хірургів та інших профільних спеціалістів — в одному просторі, без складної логістики між різними закладами. Окремий фокус мережі — контроль серцево-судинного здоров’я:, що дозволяє вчасно виявляти ризики, коригувати лікування й запобігати ускладненням у пацієнтів із хронічними станами.Окремим напрямом роботи мережі є лабораторна діагностика та вакцинація. У Біхелсі пацієнти можуть здати широкий спектр аналізів — від базових загальних досліджень крові та сечі до розширених біохімічних, гормональних, інфекційних та скринінгових панелей. Результати доступні у зручному форматі, з можливістю обговорити їх із сімейним лікарем або профільним спеціалістом. Також у клініках проводиться вакцинація дітей і дорослих відповідно до національного календаря щеплень та рекомендацій лікаря: як планові щеплення, так і додаткові вакцини для груп ризику, пацієнтів із хронічними захворюваннями. Це дозволяє не лише лікувати, а й попереджати хвороби, формуючи в регіоні культуру відповідального ставлення до профілактики.За роки роботи Біхелсі поступово впроваджувала інструменти, які роблять медицину більш доступною у буквальному сенсі:«Мережа, яка одна із перших у регіоні впровадила телемедицину, онлайн-запис, моніторинг здоров’я та нові формати на кшталт Behealthy Point, показує: до лікаря можна звертатися так само просто, як замовити квиток чи покупку онлайн. Ми бачимо, як цифрові сервіси знижують бар’єр — люди не відкладають візит, бо знають: записатися можна за кілька кліків і без зайвих дзвінків», — зазначають у компанії.Такі інструменти особливо важливі в умовах війни, релокації сімей та зростаючого навантаження на систему охорони здоров’я: люди можуть отримати консультацію свого лікаря навіть тоді, коли фізично не знаходяться у своєму місті.Команда Біхелсі підкреслює, що мережа бачить свою роль не лише в наданні послуг, а й у зміні ставлення до профілактики та відповідальності за здоров’я.«Наша мета — щоб звернення до лікаря було так само звично, як похід у магазин. Ми хочемо, щоб люди приходили не тоді, коли вже дуже болить, а коли потрібно перевіритись, уточнити, запобігти. Якщо візит до лікаря стає нормальною, регулярною практикою, ми виграємо роки якісного життя для цілих родин», — пояснюють у Біхелсі.Регулярні огляди, контроль хронічних станів, спостереження за дітьми, підтримка сімейних лікарів, постійна комунікація через цифрові канали — усе це формує нову культуру, в якій пацієнт не боїться чи соромиться звернутися до фахівця.У Біхелсі наголошують, що виходять за межі окремих міст та навіть регіонів, адже головне – внесок у здоров’я українців загалом.«Наша місія — дбати про здоров'я українців, щоб нація була здоровою. Ми віримо, що сильна країна починається з людей, які мають доступ до якісної медицини й не бояться нею користуватися. Кожен наш пацієнт, кожна родина, яка обирає Біхелсі, — це маленький крок до здоровішого суспільства», — наголошують у мережі.Саме тому мережа розвиває як напрям первинної безкоштовної допомоги, так і платні послуги: сучасну діагностику, консультації вузьких спеціалістів, чекапи для дорослих і дітей, а також сервіс для корпоративних клієнтів.У найближчій перспективі Біхелсі планує розширювати присутність у містах України, розвивати формати, які наближають медицину до людей — від телемедицини до зон здоров’я у ТРЦ, а також посилювати роль лікаря первинної медичної допомоги (сімейного, терапевта чи педіатра) як «головного координатора здоров’я» кожної сім’ї.Мережа відкрита до партнерств із громадами, бізнесом та міжнародними організаціями, які поділяють підхід до медицини як до довгострокової інвестиції, а не разового візиту.