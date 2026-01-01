Найтехнологічніший страховий агрегатор об'єднав зусилля з глобальною платформою для власників електромобілів





Нова культура цифрового автозахисту для водіїв

Об'єднання технологічної експертизи передового страхового агрегатора та досвіду платформи зарядних станцій формує інноваційну систему. Разом ці відомі бренди створюють абсолютно нову культуру цифрового автозахисту для екологічного транспорту. Сучасні водії більше не витрачатимуть час на відвідування офісів чи очікування кур'єрів з бланками. Усі необхідні процеси переведено в зручний цифровий формат для максимального комфорту кожного власника електрокара.



Інтеграція сервісів дозволяє купувати необхідні фінансові послуги безшовним методом. Відомий страховий агрегатор пропонує швидке оформлення автоцивілки прямо під час відновлення енергії машини. Ви просто підключаєте кабель на станції GO TO-U і за кілька кліків у смартфоні отримуєте чинний договір. Електронний поліс миттєво реєструється в централізованій базі, що гарантує його легітимність на дорозі.



Окрім базового покриття відповідальності, керманичам доступний широкий спектр додаткових страхових інструментів. Система дозволяє легко оформити міжнародний сертифікат Зелена картка для безпечних подорожей за кордон. Також користувачі можуть замовити добровільне страхування авто (від Міні КАСКО до КАСКО за кілометри). Завдяки цьому комплексний захист завжди знаходиться під рукою у вашому улюбленому гаджеті.



Завдяки інноваційному партнерству цифрове обслуговування електрокарів в Україні вийшло на новий рівень. Цей підхід гарантує власникам екологічних автівок цілу низку практичних щоденних переваг:



швидке замовлення електронного поліса прямо під час заряджання батареї на станції;

інтеграція платіжних систем для миттєвої та безпечної оплати обраного фінансового продукту;

відсутність необхідності щоразу заповнювати технічні параметри транспорту (дані зберігаються).

Усі ці корисні нововведення суттєво економлять дорогоцінний час водія та роблять використання екологічного транспорту справді комфортним.



Ексклюзивні знання про експлуатацію та ремонт електрокарів

Окрім створення зручної інфраструктури для швидкого придбання послуг, співпраця має надзвичайно важливу освітню мету. Компанії прагнуть дати власникам електромобілів значно більше корисних знань про їхні високотехнологічні машини. У рамках підписаного Меморандуму Polis.ua та GO TO-U активно готують вихід ексклюзивного відеоконтенту. Ці матеріали розкриють тонкощі щоденної експлуатації електромобілів в українських реаліях.



Спеціальний медіапроєкт стане надійним помічником як для досвідчених електромобілістів, так і для новачків. Фахові навчальні ролики будуть детально висвітлювати кілька найбільш актуальних та важливих тем. Завдяки доступу до експертної інформації, водії зможуть уникати поширених помилок під час заряджання авто. Це не лише продовжить термін служби дороговартісних акумуляторних блоків, а й допоможе зекономити значні кошти на непередбачуваних ремонтних роботах.



Приємні сюрпризи та розіграші для активних користувачів

Створення єдиної екосистеми для електромобілістів не обмежується лише технологічними покращеннями та навчальними матеріалами. Компанії Polis.ua та GO TO-U вирішили зробити користування своїми цифровими сервісами ще більш захопливим та приємним. У рамках нового партнерства заплановано регулярне проведення різноманітних спільних акцій. Користувачі обох платформ отримають унікальну можливість брати участь у спеціальних розіграшах.



Ці інтерактивні активності розроблені спеціально для того, щоб віддячити лояльним клієнтам за їхній щоденний вибір екологічного транспорту. Учасники розіграшів зможуть виграти цікаві призи, які неодмінно стануть у пригоді кожному сучасному водієві. Подібні ініціативи чудово стимулюють розвиток дружньої спільноти електромобілістів по всій країні. Зарядка авто тепер асоціюється не лише з очікуванням, а й з подарунками.



Синергія флагмана фінтех-послуг та глобальної зарядної платформи демонструє блискучий приклад того, як передові технології спрощують наше життя. Замість витрачання годин на оформлення паперів, українські водії отримують першокласний сервіс у своєму смартфоні. Це партнерство остаточно закріплює нові стандарти комфорту, де страховий захист, швидка зарядка та фахова підтримка зливаються в один зручний і доступний інструмент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Кінець літа та початок осені 2026 року стали знаковими для українського ринку електротранспорту завдяки початку стратегічного партнерства лідерів кількох суміжних сегментів. Надійний сервіс оннлайн-страхування Polis.ua та глобальна платформа для водіїв електромобілів GO TO-U офіційно підписали меморандум про співпрацю. Обов'язкова онлайн страховка цивільної відповідальності (автоцивілка) стане максимально доступною і для власників «зеленого транспорту». Ця масштабна колаборація покликана остаточно позбавити українських EV-водіїв застарілої паперової рутини, а також розібрати основні міфи і особливості володіння електротранспортом.Об'єднання технологічної експертизи передового страхового агрегатора та досвіду платформи зарядних станцій формує інноваційну систему. Разом ці відомі бренди створюють абсолютно нову культуру цифрового автозахисту для екологічного транспорту. Сучасні водії більше не витрачатимуть час на відвідування офісів чи очікування кур'єрів з бланками. Усі необхідні процеси переведено в зручний цифровий формат для максимального комфорту кожного власника електрокара.Інтеграція сервісів дозволяє купувати необхідні фінансові послуги безшовним методом. Відомий страховий агрегатор пропонує швидке оформлення автоцивілки прямо під час відновлення енергії машини. Ви просто підключаєте кабель на станції GO TO-U і за кілька кліків у смартфоні отримуєте чинний договір. Електронний поліс миттєво реєструється в централізованій базі, що гарантує його легітимність на дорозі.Окрім базового покриття відповідальності, керманичам доступний широкий спектр додаткових страхових інструментів. Система дозволяє легко оформити міжнародний сертифікат Зелена картка для безпечних подорожей за кордон. Також користувачі можуть замовити добровільне страхування авто (від Міні КАСКО до КАСКО за кілометри). Завдяки цьому комплексний захист завжди знаходиться під рукою у вашому улюбленому гаджеті.Завдяки інноваційному партнерству цифрове обслуговування електрокарів в Україні вийшло на новий рівень. Цей підхід гарантує власникам екологічних автівок цілу низку практичних щоденних переваг:Усі ці корисні нововведення суттєво економлять дорогоцінний час водія та роблять використання екологічного транспорту справді комфортним.Окрім створення зручної інфраструктури для швидкого придбання послуг, співпраця має надзвичайно важливу освітню мету. Компанії прагнуть дати власникам електромобілів значно більше корисних знань про їхні високотехнологічні машини. У рамках підписаного Меморандуму Polis.ua та GO TO-U активно готують вихід ексклюзивного відеоконтенту. Ці матеріали розкриють тонкощі щоденної експлуатації електромобілів в українських реаліях.Спеціальний медіапроєкт стане надійним помічником як для досвідчених електромобілістів, так і для новачків. Фахові навчальні ролики будуть детально висвітлювати кілька найбільш актуальних та важливих тем. Завдяки доступу до експертної інформації, водії зможуть уникати поширених помилок під час заряджання авто. Це не лише продовжить термін служби дороговартісних акумуляторних блоків, а й допоможе зекономити значні кошти на непередбачуваних ремонтних роботах.Створення єдиної екосистеми для електромобілістів не обмежується лише технологічними покращеннями та навчальними матеріалами. Компанії Polis.ua та GO TO-U вирішили зробити користування своїми цифровими сервісами ще більш захопливим та приємним. У рамках нового партнерства заплановано регулярне проведення різноманітних спільних акцій. Користувачі обох платформ отримають унікальну можливість брати участь у спеціальних розіграшах.Ці інтерактивні активності розроблені спеціально для того, щоб віддячити лояльним клієнтам за їхній щоденний вибір екологічного транспорту. Учасники розіграшів зможуть виграти цікаві призи, які неодмінно стануть у пригоді кожному сучасному водієві. Подібні ініціативи чудово стимулюють розвиток дружньої спільноти електромобілістів по всій країні. Зарядка авто тепер асоціюється не лише з очікуванням, а й з подарунками.Синергія флагмана фінтех-послуг та глобальної зарядної платформи демонструє блискучий приклад того, як передові технології спрощують наше життя. Замість витрачання годин на оформлення паперів, українські водії отримують першокласний сервіс у своєму смартфоні. Це партнерство остаточно закріплює нові стандарти комфорту, де страховий захист, швидка зарядка та фахова підтримка зливаються в один зручний і доступний інструмент.

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