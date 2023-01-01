Білоруські військові покращують навички оборони, але не готові до наступу, - Беларускі Гаюн

Білоруські військові покращують навички оборони, але не готові до наступу, - Беларускі Гаюн
Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 6 березня.

Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише моніторингова група Беларускі Гаюн.

25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Леснівський».

"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 44 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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