Білоруські військові покращують навички оборони, але не готові до наступу, - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 11:59
Навчання ЗС РБ/РФ у Білорусі продовжено як мінімум до 6 березня.
Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише моніторингова група Беларускі Гаюн.
25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Леснівський».
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 44 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.
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Про це свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, пише моніторингова група Беларускі Гаюн.
25-26 лютого стали вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжать працювати без перерви: «Осиповичський», «Доманово», «Лепельський», «Обуз-Леснівський».
"Таким чином, ми бачимо чергове продовження навчань на тиждень на білоруських полігонах, які безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 44 тижні. ЗС РБ покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться в повідомленні.
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» продовжує стежити за діями та пересуваннями ЗС РФ та ЗС РБ територією Білорусі.
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