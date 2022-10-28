За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей

За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей
Дві аварії трапились у Ковельському та Володимирському районах, в результаті – троє осіб нині госпіталізовані до медзакладів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Так, на автодорозі Нововолинськ – Іваничі зіткнулися BMW та Chery. Внаслідок 37-річний водій та 39-річна пасажирка Chery отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили. 31-річний водій іншого автомобіля не травмувався.
За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей

Цього ж дня у Ковелі, близько 17 години, трапилася аварія за участі легковика та мотоцикла. Водій автомобіля не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Керманич двоколісного, 26-річний місцевий мешканець, травмувався, нині він у лікарні.
За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей

За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження. В рамках досудових розслідувань слідчі з’ясують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.
За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ДТП, постраждалі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
«Квітка, як і людина, має душу». На Волині розпочався фестиваль тюльпанів. ФОТО
Більшість наративів білоруської пропаганди співзвучні з кремлівськими, – експертка. ІНТЕРВ'Ю
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Були чутки про окупацію села і вивезення архівів»: як у прикордонних громадах Волині боролися із фейками. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 11:00
В Україні стартувала програма компенсацій за пошкоджене житло «єВідновлення»
Сьогодні, 10:50
За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей
Сьогодні, 10:42
СБУ ідентифікувала трьох росіян, які створили катівню під час окупації Миколаївщини
Сьогодні, 10:35
У Луцьку переселенець із Маріуполя утрєтє почав все з нуля. ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
Схожі новини
ДТП з постраждалими на Волині: водії збили двох жінок і велосипедиста ДТП з постраждалими на Волині: водії збили двох жінок і велосипедиста
28 жовтень, 2022, 11:44
На Волині за добу сталося 3 аварії з постраждалими: 11-річний мотоцикліст – в реанімації На Волині за добу сталося 3 аварії з постраждалими: 11-річний мотоцикліст – в реанімації
09 липень, 2022, 13:25
Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo Поблизу Луцька зіткнулися три автівки: постраждав водій Fiat Doblo
29 грудень, 2021, 10:18
Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО Поблизу Луцька зіткнулися два автомобілі: є постраждалі. ФОТО
28 грудень, 2021, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер 51-річний підполковник з Волині
Сьогодні, 11:47
 0
На Волині хулігани зняли та викинули через вікно потяга п’ять двомісних та шість трьохмісних сидінь
Сьогодні, 11:44
 0
На автодорозі Луцьк – Ківерці завершують облаштування узбіч: водіїв закликають бути обережними. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Зірвав замок з дверей: на Волині чоловік обікрав односельчанку
Сьогодні, 11:34
 0
Як у Луцьку стрільбою з лука реабілітують військових. ФОТО
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8