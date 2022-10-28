За минулу добу у ДТП на Волині постраждало троє людей

Дві аварії трапились у Ковельському та Володимирському районах, в результаті – троє осіб нині госпіталізовані до медзакладів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Так, на автодорозі Нововолинськ – Іваничі зіткнулися BMW та Chery. Внаслідок 37-річний водій та 39-річна пасажирка Chery отримали тілесні ушкодження, їх ушпиталили. 31-річний водій іншого автомобіля не травмувався.Цього ж дня у Ковелі, близько 17 години, трапилася аварія за участі легковика та мотоцикла. Водій автомобіля не надав переваги у русі мотоциклісту та зіткнувся з ним. Керманич двоколісного, 26-річний місцевий мешканець, травмувався, нині він у лікарні.За обома фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило тілесні ушкодження. В рамках досудових розслідувань слідчі з’ясують усі обставини дорожньо-транспортних пригод.