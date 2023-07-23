«Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар»: вікарій Одеської єпархії написав Кирилу

«Благословенна вами ракета прилетіла у вівтар»: вікарій Одеської єпархії написав Кирилу
Вікарій Одеської єпархії, архієпископ Арцизький Віктор надіслав листа патріарху РПЦ Кирилу (Гундяєву) і всім членам синоду РПЦ у зв'язку з ударом російських військ по Одесі в ніч на неділю.

Про це йдеться у листі, опублікований Свято-Іллінським монастирем у Telegram, пише Українська правда.

"Сьогодні, коли я приїхав по закінченню комендантської години до Спасо-Преображенського Одеського кафедрального собору, побачив, що "благословенна" вами ракета рф прилетіла прямо у вівтар храму в святая святих, я зрозумів, що спільного з вашими розуміннями в Української Православної Церкви нічого вже давно немає.

Через особисті амбіції ви втратили Українську Православну Церкву та інші церкви в країнах "святої Русі"!

Не повертається язик назвати вас "Великим Господином і Отцем", тому що ви батько, який віддав дітей своїх на погибель і вбивства!", - йдеться в повідомленні.

Архієпископ попросив Кирила звернути увагу, що на соборі УПЦ від 27.05.2022 р. було ухвалено рішення про те, що церква на чолі з предстоятелем УПЦ виходить із його підпорядкування.

"Вимагаємо відчепитися від нашої церкви, від наших архієреїв і нашого предстоятеля! У нас свій шлях, який обраний собором Української Православної Церкви. Щиро прошу вас – зупиніться. Кожна ракета, яка сьогодні прилітає на територію України, сприймається її жителями як ваше "благословення" своїм чадам", - йдеться в листі.

Нагадаємо, що в ніч на неділю росіяни обстріляли Одеську область з 19 ракет різних типів, серед яких п’ять "Оніксів". Сили ППО збили 9 ракет.

Внаслідок атаки було зруйновано Спасо-Преображенський кафедральний собор.

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Теги: Росія, Україна, війна, Одеса
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