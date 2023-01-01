У Луцьку виступить відомий піаніст-віртуоз Євген Хмара
Сьогодні, 10:40
Євген Хмара та Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV запрошують лучан та усіх волинян поринути у світ неймовірної музики.
Сьогодні, 30 жовтня, о 19.00 у Луцьку у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари «Музика для зцілення душі» у рамках благодійного туру «З піснями до перемоги».
Протягом грудня 2022-го ― червня 2023-го завдяки туру і українцям було зібрано понад 700 тисяч гривень, за які придбані автомобіль, необхідне устаткування, речі першої необхідності для ЗСУ.
Наші захисники щомиті потребують нашої допомоги, тож ми не маємо права зупинятися.
Організатори запрошують на концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари, який підкорив Україну і світ, щоб завдяки чарівним мелодіям на мить опинитися у світі любові та добра та наповнити душу гарними емоціями. І щоб, звісно, підтримати армію і допомогти зібрати понад 1 млн грн для наших ЗСУ. Кошти підуть на закупівлю необхідних речей.
Придбати квитки можна у касах міста та на сайтах квиткових операторів. Також частина квитків буде передана воїнам ЗСУ та ВПО.
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Сьогодні, 30 жовтня, о 19.00 у Луцьку у Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари «Музика для зцілення душі» у рамках благодійного туру «З піснями до перемоги».
Протягом грудня 2022-го ― червня 2023-го завдяки туру і українцям було зібрано понад 700 тисяч гривень, за які придбані автомобіль, необхідне устаткування, речі першої необхідності для ЗСУ.
Наші захисники щомиті потребують нашої допомоги, тож ми не маємо права зупинятися.
Організатори запрошують на концерт піаніста-віртуоза Євгена Хмари, який підкорив Україну і світ, щоб завдяки чарівним мелодіям на мить опинитися у світі любові та добра та наповнити душу гарними емоціями. І щоб, звісно, підтримати армію і допомогти зібрати понад 1 млн грн для наших ЗСУ. Кошти підуть на закупівлю необхідних речей.
Придбати квитки можна у касах міста та на сайтах квиткових операторів. Також частина квитків буде передана воїнам ЗСУ та ВПО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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