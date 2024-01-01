Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 408240 (+1000) осіб,



– танків - 6526 (+3),



– бойових броньованих машин -12410 (+37),



– артилерійських систем - 9916 (+49),



– РСЗВ - 999 (+2),



– засоби ППО - 682 (+2),



– літаків - 339 (+0),



– гелікоптерів - 325 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32),



– крилаті ракети - 1903 (+0),



– кораблі / катери - 25 (+0),



– підводні човни - 1 (+0),



– автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36),



– спеціальна техніка - 1575 (+9).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загалом росія вже втратила в Україні 408 240 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 408240 (+1000) осіб,– танків - 6526 (+3),– бойових броньованих машин -12410 (+37),– артилерійських систем - 9916 (+49),– РСЗВ - 999 (+2),– засоби ППО - 682 (+2),– літаків - 339 (+0),– гелікоптерів - 325 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32),– крилаті ракети - 1903 (+0),– кораблі / катери - 25 (+0),– підводні човни - 1 (+0),– автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36),– спеціальна техніка - 1575 (+9).Дані уточнюються.

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