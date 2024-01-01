Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів
Сьогодні, 10:05
Загалом росія вже втратила в Україні 408 240 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 408240 (+1000) осіб,
– танків - 6526 (+3),
– бойових броньованих машин -12410 (+37),
– артилерійських систем - 9916 (+49),
– РСЗВ - 999 (+2),
– засоби ППО - 682 (+2),
– літаків - 339 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32),
– крилаті ракети - 1903 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36),
– спеціальна техніка - 1575 (+9).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 408240 (+1000) осіб,
– танків - 6526 (+3),
– бойових броньованих машин -12410 (+37),
– артилерійських систем - 9916 (+49),
– РСЗВ - 999 (+2),
– засоби ППО - 682 (+2),
– літаків - 339 (+0),
– гелікоптерів - 325 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32),
– крилаті ракети - 1903 (+0),
– кораблі / катери - 25 (+0),
– підводні човни - 1 (+0),
– автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36),
– спеціальна техніка - 1575 (+9).
Дані уточнюються.
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