Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів

Захисники ліквідували ще тисячу російських окупантів
Загалом росія вже втратила в Україні 408 240 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 408240 (+1000) осіб,

– танків - 6526 (+3),

– бойових броньованих машин -12410 (+37),

– артилерійських систем - 9916 (+49),

– РСЗВ - 999 (+2),

– засоби ППО - 682 (+2),

– літаків - 339 (+0),

– гелікоптерів - 325 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7628 (+32),

– крилаті ракети - 1903 (+0),

– кораблі / катери - 25 (+0),

– підводні човни - 1 (+0),

– автомобільної техніки та автоцистерн - 12960 (+36),

– спеціальна техніка - 1575 (+9).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати ворога
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