Кошти на підтримку України треба знайти негайно, – міністр оборони Фінляндії

Кошти на підтримку України треба знайти негайно, – міністр оборони Фінляндії
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликав Захід посилити підтримку України, повідомляє Yle.

За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозності війни крізь призму історії та не надала Україні достатньої підтримки, пише LB.ua.

Він зауважив, що мета ЄС – поставити Україні мільйон артилерійських снарядів цього року. Чехія раніше повідомила, що виявила 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС. Країна звернулася до інших країн ЄС та НАТО із проханням допомогти у фінансуванні закупівель.

Оцінна вартість боєприпасів становить близько 1,3 млрд. євро. Рішення про фінансування поки що не прийнято.

“Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають знайти негайно”, – заявив Хяккянен.

Також глава Міноборони наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Певні успіхи у цьому вже є, наголосив Хяккянен.

“Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети”, – сказав Хяккянен.

Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що Україна може у наступні тижні отримати знайдені Чехією артилерійські снаряди. Подробиці про ці угоди поки не розголошуються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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