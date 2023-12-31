За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ

За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ
Сили оборони України, виконуючи завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності Батьківщини, щоденно нищать техніку та живу силу російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
танків ‒ 6790 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
артилерійських систем – 10634 (+28) од,
РСЗВ – 1017 (+0) од,
засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)

Дані уточнюються.

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Теги: Україна, війна, ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
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