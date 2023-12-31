За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,

танків ‒ 6790 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,

артилерійських систем – 10634 (+28) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 720 (+1) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),

крилаті ракети ‒ 1922 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України, виконуючи завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності Батьківщини, щоденно нищать техніку та живу силу російських окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,танків ‒ 6790 (+11) од,бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,артилерійських систем – 10634 (+28) од,РСЗВ – 1017 (+0) од,засоби ППО ‒ 720 (+1) од,літаків – 347 (+0) од,гелікоптерів – 325 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),крилаті ракети ‒ 1922 (+0),кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,підводні човни - 1 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)Дані уточнюються.

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