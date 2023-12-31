За минулу добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів, 11 танків та 24 ББМ
Сьогодні, 09:41
Сили оборони України, виконуючи завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності Батьківщини, щоденно нищать техніку та живу силу російських окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
танків ‒ 6790 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
артилерійських систем – 10634 (+28) од,
РСЗВ – 1017 (+0) од,
засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.03.24 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 430740 (+1160) осіб,
танків ‒ 6790 (+11) од,
бойових броньованих машин ‒ 12997 (+24) од,
артилерійських систем – 10634 (+28) од,
РСЗВ – 1017 (+0) од,
засоби ППО ‒ 720 (+1) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8272 (+4),
крилаті ракети ‒ 1922 (+0),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 14073 (+49) од,
спеціальна техніка ‒ 1723 (+11)
Дані уточнюються.
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