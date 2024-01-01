Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля

Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля
Молода картопля подешевшала на Центральному ринку у Луцьку. Якщо на початку травня кілограм цього популярного овоча можна було придбати в середньому за 65 гривень, то станом на 13 червня – 35-40 гривень - велику.

Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 20-25 гривень, - пише ВСН.

Як розповіли продавці, на ринку вже з’явилася рання картопля, вирощена на Волині. Зокрема, у Княгининку та Копачівці. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття.

Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку
Лучани вже активно купують молоду картоплю, проте дехто старається економити кошти або чекає врожаю з власних городів та дач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, базар, картопля
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля
Сьогодні, 02:17
Українські підприємці отримають грантів на 1,2 мільярда гривень
Сьогодні, 01:15
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Німеччина передасть Україні дві системи ППО, установки HIMARS, танки Leopard
14 червень, 23:19
Почесний донор з Луцька з 7 років здав кров 63 рази. ВІДЕО
14 червень, 22:38
Схожі новини
«Золоті» овочі: скільки коштують огірки та помідори на ринку в Луцьку. ВІДЕО «Золоті» овочі: скільки коштують огірки та помідори на ринку в Луцьку. ВІДЕО
04 квітень, 07:32
Скоро посівний сезон: яке насіння та культури вибирають волиняни. ВІДЕО Скоро посівний сезон: яке насіння та культури вибирають волиняни. ВІДЕО
26 березень, 21:48
За скільки на луцькому ринку можна купити овочі. ВІДЕО За скільки на луцькому ринку можна купити овочі. ВІДЕО
15 березень, 03:42
На Волині подорожчала цибуля На Волині подорожчала цибуля
09 березень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля
Сьогодні, 02:17
 0
Українські підприємці отримають грантів на 1,2 мільярда гривень
Сьогодні, 01:15
 0
15 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Німеччина передасть Україні дві системи ППО, установки HIMARS, танки Leopard
14 червень, 23:19
 0
Почесний донор з Луцька з 7 років здав кров 63 рази. ВІДЕО
14 червень, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8