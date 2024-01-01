Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля





Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 20-25 гривень, - пише



Як розповіли продавці, на ринку вже з’явилася рання картопля, вирощена на Волині. Зокрема, у Княгининку та Копачівці. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття.



Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку

Лучани вже активно купують молоду картоплю, проте дехто старається економити кошти або чекає врожаю з власних городів та дач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Молода картопля подешевшала на Центральному ринку у Луцьку. Якщо на початку травня кілограм цього популярного овоча можна було придбати в середньому за 65 гривень, то станом на 13 червня – 35-40 гривень - велику.Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 20-25 гривень, - пише ВСН. Як розповіли продавці, на ринку вже з’явилася рання картопля, вирощена на Волині. Зокрема, у Княгининку та Копачівці. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття.Скільки коштує молода картопля на ринку у ЛуцькуЛучани вже активно купують молоду картоплю, проте дехто старається економити кошти або чекає врожаю з власних городів та дач.

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