Скільки на ринку в Луцьку коштує молода картопля
Сьогодні, 02:17
Молода картопля подешевшала на Центральному ринку у Луцьку. Якщо на початку травня кілограм цього популярного овоча можна було придбати в середньому за 65 гривень, то станом на 13 червня – 35-40 гривень - велику.
Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 20-25 гривень, - пише ВСН.
Як розповіли продавці, на ринку вже з’явилася рання картопля, вирощена на Волині. Зокрема, у Княгининку та Копачівці. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття.
Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку
Лучани вже активно купують молоду картоплю, проте дехто старається економити кошти або чекає врожаю з власних городів та дач.
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Картопля середніх розмірів – 25-30 гривень за кілограм, дрібна – 20-25 гривень, - пише ВСН.
Як розповіли продавці, на ринку вже з’явилася рання картопля, вирощена на Волині. Зокрема, у Княгининку та Копачівці. Також везуть цей овоч до нас із Закарпаття.
Скільки коштує молода картопля на ринку у Луцьку
Лучани вже активно купують молоду картоплю, проте дехто старається економити кошти або чекає врожаю з власних городів та дач.
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