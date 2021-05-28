Чому не варто вірити розпродажам елітних парфумів по 299 гривень

Розбираємо популярні схеми обману

Відверті аферисти: Том Форд по 299 грн

Онлайн-аферисти продають сумнівні товари за смішною ціною під виглядом іменитих брендів

Як вирахувати шахраїв?

Купити парфум зі знижкою завжди можна на сайті перевіреного магазину, наприклад, BROCARD.UA

Сірі гравці: поле гри – інтернет, Instagram, Telegram

Наостанок про хороше

Будьмо відверті, всі ми любимо сейли. Хіба ж хто відмовиться придбати дорогий парфум по вигідній ціні? Але радіти вдалому шопінгу можна тільки тоді, коли парфум оригінальний і якісний – саме такий, як його задумав автор. Якщо замість справжнього твору парфумерного мистецтва ви отримуєте підробку або зіпсований аромат, радість швидко змінюється розчаруванням. Як цього уникнути? Розбираємось, які схеми використовують торговці неякісної парфумерії і як не стати жертвою шахраїв.Усім нам час від часу випадає інтернет-реклама із привабливою пропозицією: парфуми від провідних світових брендів за смішні гроші – то Том Форд за 299, то Тіціана Теренці за 799 гривень. Бентежить ціна – вкрай дивна як для люксової продукції. Але так хочеться повірити у диво й отримати аромат своєї мрії практично задарма. До того ж, у рекламі часто використовується ім'я або фірмові кольори добре відомого бренду, наприклад BROCARD, який має магазин практично у кожному великому ТРЦ країни. Здається, такій рекламі можна довіряти. Але при переході за посиланням користувач потрапляє на сайт псевдо-розпродажів, що тільки імітує популярний онлайн-магазин.Під «прикриттям» відомих брендів онлайн-шахраї «орудують» в інтернеті регулярно. Так вони заманюють користувачів на небувалі розпродажі. А небачені знижки на парфумерію відомих торгових марок у рекламі пояснюють, наприклад, закриттям магазинів. Яка відверта афера!Визначити сайт-фальшивку можна «на око». При переході з рекламного оголошення або статті в онлайн-магазин потрібно звертати увагу на фактичну адресу сайту. Якщо адреса в рядку браузера не збігається з адресою посилання, за яким ви перейшли на сайт, це має насторожити. Тобто, якщо в рекламі вказано ім'я BROCARD, ви маєте потрапити саме на офіційний сайт популярної мережі –, а не якийсь aromasale.fun.Крім того, варто утриматися від покупки, якщо продавець робить неправдоподібно гарну пропозицію під виглядом продажу конфіскату або «1+1=3». При цьому сайт рясніє виключно захопленими коментарями вдячних покупців. Насправді ж, до культового аромату також бувають претензії. Особливо якщо купуєш його вперше, ще й онлайн, попередньо не протестувавши, як звучатиме аромат саме на тобі. Ну неможливо подобатись усім, навіть якщо ти Бандерас. Тож відсутність негативних відгуків – це привід засумніватись в правдивості коментарів.Вірити, що за 10 – 15 євро можна купити флакон елітних парфумів не варто. У кращому випадку, покупка закінчиться марною тратою грошей і розчаруванням, у гіршому – придбанням підробки, яка може зашкодити здоров'ю. А поскаржитись і отримати відшкодування навряд чи вдасться. Зазвичай вік сайтів-фальшивок недовгий – їх створюю задля швидкої наживи. Але за цей час ошуканими виявляються тисячі довірливих покупців.На українському онлайн-ринку парфумерією торгують сотні магазинів. Але лише деякі мають дозвіл від світових брендів для продажу оригінальної селективної парфумерії, зокрема, вже згаданий BROCARD.Щоб отримати право представляти суперпреміальні бренди, потрібно довести свою надійність як партнера. Більше довіри безсумнівно викличе компанія, яка працює на ринку багато років, добре зарекомендувала себе серед клієнтів, має команду професійних продавців-консультантів, не тільки онлайн-майданчик, але і реальні магазини, куди можна завітати особисто, щоб протестувати продукти перед покупкою. Таких компаній в Україні небагато.Більшість продавців реалізують продукцію, використовуючи «сірі схеми»: завозять товар нелегально, продають через ФОП. Найпростіше продавати такий товар через інтернет, Instagram або Telegram. Якщо магазин представлений тільки в інтернеті, ви сильно ризикуєте купити неякісний товар. Шанс нарватися на прострочений товар чи товар, який неправильно транспортувався чи зберігався і тому зіпсований, тут дуже великий. З тієї ж причини краще не купувати парфумерію «з рук».Офіційні дистриб'ютори регулярно влаштовують сейли, товари зі знижками на полицях є завжди. Тож цілком реально купити улюблений парфум дешевше, ніж зазвичай. Звісно, не за 299 гривень, а сплативши справедливу ціну за якість. Головне, натрапивши на рекламу розпродажу, переконатися в тому, що він офіційний. Тобто інформація про нього обов'язково є також на сайті продавця і в його офлайн-магазинах.Не заощаджуйте на своєму здоров'ї та емоціях! Будьте уважні, аналізуйте інформацію – і тоді шахраям до вас нізащо не підібратися.