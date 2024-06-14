Українські біженці у Молдові. Умови життя та перспективи







Умови життя

Молдова, бувши однією з найбідніших країн Європи, зіткнулася з серйозними викликами, намагаючись розмістити таку велику кількість біженців. Більшість людей спочатку знайшли притулок у родичів, друзів або в тимчасових центрах розміщення, організованих урядом та неурядовими організаціями. З часом, багато біженців змогли орендувати власне житло, часто за допомогою фінансової допомоги від міжнародних організацій. Загалом оренда житла в Молдові є значно доступнішою, ніж в інших європейських країнах.



Гарантовано українці в Молдові не залишаться без даху над головою. Також, в більшості випадків, держава забезпечує:



харчування для біженців, що живуть в прихистку, наданому владою країни;

продуктові набори з їжею та засобами гігієни для дорослих та малюків;

разові виплати від міжнародних організацій.

Єдиною складністю може стати доступ до медичних послуг. Медицина в Молдові для українців є платною, проте існують клініки, що готові лікувати біженців з України безкоштовно. Багато волонтерів також турбуються про безкоштовне надання допомоги тваринам.



Перспективи

Більшість біженців з України сподіваються повернутися додому, коли війна закінчиться. Проте, не всім це буде можливо. Деякі люди втратили свої домівки або родичів, і їм нема куди повертатися. Інші бояться повертатися через ризик для життя. У зв'язку з цим важливо, щоб уряд Молдови та міжнародні організації продовжували надавати підтримку біженцям, а також сприяли їх інтеграції в молдавське суспільство.



Серйозним також залишається питання легалізації для українців, адже більшість перебувають в країні за безвізом та не наважуються оформлювати статус біженця.



Одним із шляхів отримати більше прав та захисту - оформити

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі людей були змушені покинути свої домівки та шукати прихистку в сусідніх країнах. Молдова стала одним з основних напрямків для українських біженців, адже завдяки спільній мові та культурним зв'язкам багато українців відчувають себе там більш комфортно. Громадяни оформляють зелену карту на власне авто та приїжджають до Молдови заради безпечного та спокійного життя.Молдова, бувши однією з найбідніших країн Європи, зіткнулася з серйозними викликами, намагаючись розмістити таку велику кількість біженців. Більшість людей спочатку знайшли притулок у родичів, друзів або в тимчасових центрах розміщення, організованих урядом та неурядовими організаціями. З часом, багато біженців змогли орендувати власне житло, часто за допомогою фінансової допомоги від міжнародних організацій. Загалом оренда житла в Молдові є значно доступнішою, ніж в інших європейських країнах. Ціна зеленої карти , необхідної для в’їзду в країну, також є меншою.Гарантовано українці в Молдові не залишаться без даху над головою. Також, в більшості випадків, держава забезпечує:Єдиною складністю може стати доступ до медичних послуг. Медицина в Молдові для українців є платною, проте існують клініки, що готові лікувати біженців з України безкоштовно. Багато волонтерів також турбуються про безкоштовне надання допомоги тваринам.Більшість біженців з України сподіваються повернутися додому, коли війна закінчиться. Проте, не всім це буде можливо. Деякі люди втратили свої домівки або родичів, і їм нема куди повертатися. Інші бояться повертатися через ризик для життя. У зв'язку з цим важливо, щоб уряд Молдови та міжнародні організації продовжували надавати підтримку біженцям, а також сприяли їх інтеграції в молдавське суспільство.Серйозним також залишається питання легалізації для українців, адже більшість перебувають в країні за безвізом та не наважуються оформлювати статус біженця.Одним із шляхів отримати більше прав та захисту - оформити зелену карту в Молдову . Вона вбереже вас від фінансових витрат в разі ДТП та позбавить зайвих проблем із правоохоронними органами, адже цей вид автострахування є обов’язковим на території держави. Радимо оформити зелену карту ще перебуваючи в Україні, адже це можна легко зробити онлайн всього за кілька хвилин та при перетині кордону бути впевненим в своєму страхуванні. Перед виїздом варто перевірити страховий сертифікат на дійсність.

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