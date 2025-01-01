Очікуємо серйозної реакції США та ЄС на сотні «шахедів» щоночі. - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує реакції від США та Європи на щоденні російські атаки на Україну.



Про це глава держави заявив під час звернення 29 березня, пише



Він зазначив, що лише за минулу ніч Україну атакували 172 ударні дрони, більш ніж сотня — це «шахеди». Тож Зеленський заявив, що очікує серйозної реакції від партнерів.



«Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях — по дипломатії, якою намагаємося завершити цю війну», — наголосив президент.



Сильна реакція, за його словами, дуже потрібна передусім від США та Європи, а також «усіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію».



«росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює. Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню — без адекватної відповіді з росії. Це багато говорить. Уже могло б бути припинення вогню, якби на росію був справжній тиск», — каже Зеленський.



Раніше президент повідомляв, що Україна проводить власний моніторинг і міністр оборони України Рустем Умєров передасть США докази того, що росія порушує домовленість про припинення вогню по об'єктах інфраструктури.



Тож Умєров особисто поїде до США та надасть докази, які зберуть ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, Генеральний штаб та Сили протиповітряної оборони.



Домовленість про припинення ударів по інфраструктурі



Цього тижня США, Україна та рф опублікували підсумки переговорів на технічному рівні протягом 23-25 ​​березня в Саудівській Аравії. Україна та росія контактували не напряму, а через США як посередника.



Тоді всі сторони, зокрема, домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об’єктах росії та України.



Українська сторона передала представникам США список енергетичних об’єктів, по яких росія не повинна завдавати ударів. Тим часом у кремлі опублікували перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленістю сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що Україна очікує реакції від США та Європи на щоденні російські атаки на Україну.Про це глава держави заявив під час звернення 29 березня, пише Громадське Він зазначив, що лише за минулу ніч Україну атакували 172 ударні дрони, більш ніж сотня — це «шахеди». Тож Зеленський заявив, що очікує серйозної реакції від партнерів.«Партнерам має бути зрозуміло, що це російські удари не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях — по дипломатії, якою намагаємося завершити цю війну», — наголосив президент.Сильна реакція, за його словами, дуже потрібна передусім від США та Європи, а також «усіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію».«росію треба примусити до миру. І тільки примус спрацює. Уже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню — без адекватної відповіді з росії. Це багато говорить. Уже могло б бути припинення вогню, якби на росію був справжній тиск», — каже Зеленський.Раніше президент повідомляв, що Україна проводить власний моніторинг і міністр оборони України Рустем Умєров передасть США докази того, що росія порушує домовленість про припинення вогню по об'єктах інфраструктури.Тож Умєров особисто поїде до США та надасть докази, які зберуть ДСНС, Міністерство внутрішніх справ, Генеральний штаб та Сили протиповітряної оборони.Цього тижня США, Україна та рф опублікували підсумки переговорів на технічному рівні протягом 23-25 ​​березня в Саудівській Аравії. Україна та росія контактували не напряму, а через США як посередника.Тоді всі сторони, зокрема, домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди про заборону ударів по енергетичних об’єктах росії та України.Українська сторона передала представникам США список енергетичних об’єктів, по яких росія не повинна завдавати ударів. Тим часом у кремлі опублікували перелік російських та українських об’єктів, які, за домовленістю сторін, не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я.

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