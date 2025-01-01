Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
НБУ встановив офіційний курс валют на суботу, 26 липня. Долар додав 1 коп, євро додало ще 12 коп, злотий зріс на 3 коп.
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,77 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,10 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,77 (+1 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,10 (+12 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,53 (+3 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як волинські громади допомагали ЗСУ у 2024 році: подробиці
Сьогодні, 12:06
Курс валют на 26 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 26 липня
Сьогодні, 10:12