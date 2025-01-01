У центрі Володимира виставили на продаж комплекс будівель «Укрпошти»
30 серпня, 14:18
Комплекс будівель на вулиці Сагайдачного, 1 у Володимирі, що належить АТ «Укрпошта», виставлено на продаж.
Лот з’явився на сайті Національної електронної біржі, передає "Конкурент".
Загальна площа комплексу – 1 050,2 м², а початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 582 184 грн.
Електронний аукціон відбудеться 9 вересня 2025 року об 11:45.
Період подання заяв на участь та формування рахунків у аукціоні триває з 27 серпня 2025 року, 16:11:56, до 8 вересня 2025 року, 20:00.
На сайті також опубліковані світлини комплексу, на яких видно дефекти будівлі, зокрема дірявий дах.
