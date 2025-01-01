На Волині суд дав військовому шість років за СЗЧ





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть



29 жовтня 2023 року Романа М. було призвано на військову службу до лав Збройних сил України. Із грудня заступив на посаду стрільця-помічника гранатометника. Через півтора року, у травні 2024-го, чоловік без дозволу командира самовільно залишив місце дислокації військової частини. Не було його в розпорядженні до 11 жовтня.



Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також неявка вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці).



На судовому засіданні обвинувачений вини не визнав. Мовляв, 5 травня 2024 року він без дозволу командира поїхав на слідчі дії в межах іншого кримінального провадження. Того ж дня нібито повернувся до військової частини, але йому сказали, що вже вважається у СЗЧ і може йти, куди завгодно.



Тож чоловік твердив, що пішов на полігон військової частини, де перебував чотири місяці – допоки його вигнали через те, що вважався в СЗЧ. Зауважив: згодом не переховувався, а влаштувався на роботу.



Але доводи про те, що військовий перебував на полігоні не знайшли свого підтвердження і спростовуються показами свідків. Суд врахував, що обвинувачений – раніше неодноразово судимий, є військовослужбовцем, на службі характеризується негативно.



У підсумку Роману М. призначили шість років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженця Луганщини засудили на шість років за самовільне залишення військової частини.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду, пишуть Волинські новини 29 жовтня 2023 року Романа М. було призвано на військову службу до лав Збройних сил України. Із грудня заступив на посаду стрільця-помічника гранатометника. Через півтора року, у травні 2024-го, чоловік без дозволу командира самовільно залишив місце дислокації військової частини. Не було його в розпорядженні до 11 жовтня.Дії кваліфікували за ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення військової частини військовослужбовцем, а також неявка вчасно на службу без поважних причин, вчинені в бойовій обстановці).На судовому засіданні обвинувачений вини не визнав. Мовляв, 5 травня 2024 року він без дозволу командира поїхав на слідчі дії в межах іншого кримінального провадження. Того ж дня нібито повернувся до військової частини, але йому сказали, що вже вважається у СЗЧ і може йти, куди завгодно.Тож чоловік твердив, що пішов на полігон військової частини, де перебував чотири місяці – допоки його вигнали через те, що вважався в СЗЧ. Зауважив: згодом не переховувався, а влаштувався на роботу.Але доводи про те, що військовий перебував на полігоні не знайшли свого підтвердження і спростовуються показами свідків. Суд врахував, що обвинувачений – раніше неодноразово судимий, є військовослужбовцем, на службі характеризується негативно.У підсумку Роману М. призначили шість років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію