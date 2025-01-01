За 50 кілометрів від Луцька здають в оренду водойму





Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише



"Право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 га в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом площею 23,3429 га, кадастровий номер: 0720881700:01:001:2114, за адресою: Волинська область, Луцький район, на території Городищенської сільської ради, за межами с. Жабче, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07)" - йдеться в описі лоту.



Стартова ціна - 117 084.43 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За 50 кілометрів від Луцька здають в оренду земельну ділянку з водоймою для ведення рибного госопдарства.Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA "Право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 га в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом площею 23,3429 га, кадастровий номер: 0720881700:01:001:2114, за адресою: Волинська область, Луцький район, на території Городищенської сільської ради, за межами с. Жабче, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07)" - йдеться в описі лоту.Стартова ціна - 117 084.43 грн.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію