За 50 кілометрів від Луцька здають в оренду водойму
За 50 кілометрів від Луцька здають в оренду земельну ділянку з водоймою для ведення рибного госопдарства.

Про це стало відомо з сайту prozorro.sale, - пише ВолиньUA.

"Право оренди земельної ділянки водного фонду площею 34,4462 га в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом площею 23,3429 га, кадастровий номер: 0720881700:01:001:2114, за адресою: Волинська область, Луцький район, на території Городищенської сільської ради, за межами с. Жабче, категорія земель – землі водного фонду, цільове призначення – для рибогосподарських потреб (КВЦПЗ 10.07)" - йдеться в описі лоту.

Стартова ціна - 117 084.43 грн.


