Які ціни на пальне чекати у вересні: прогноз експерта





Про це під час брифінгу заявив аналітик паливного ринку Сергій Куюн, пише



За його словами, на ринку склалися передумови для здешевлення, і найбільший потенціал для зниження має саме сегмент бензинів. Уже на початку вересня ціна може впасти приблизно на дві гривні за літр, тоді як дизель подешевшає орієнтовно на одну гривню.



«Я сподіваюся, що в вересні ми побачимо цінники менше ніж 60 гривень за літр, які сьогодні є в деяких мережах по бензину», — зазначив експерт.



Куюн також спростував інформацію про ймовірне різке зростання цін до 70 гривень і вище. За його словами, такі повідомлення поширювали маловідомі ресурси в межах інформаційної кампанії. Жодних економічних підстав для подорожчання до цього рівня наразі немає.



Що стосується скрапленого газу, то його ціна, за словами аналітика, залишається стабільною й відповідає об’єктивному рівню.

