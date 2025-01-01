Влаштував стрілянину на луцькій автостанції: чоловіка судили





Про це повідомляє



Навесні цього року місцевий житель відкрив стрілянину зі стартового пістолета, налякавши пасажирів та працівників.



Інцидент на автостанції №1



Подія трапилася 20 березня близько 16:00 у приміщенні луцької автостанції. За словами очевидців, чоловік поводився агресивно і був у стані алкогольного сп’яніння.



Один зі свідків, пан Василь, розповів журналістам:



«Я чув хлопок. Він сказав, що має усі дозволи на зброю і хоче купити новий пістолет. Чоловік виглядав злим і знервованим. Кажуть, він часто випиває. Потім раптом дістав пістолет і вистрілив у підлогу. На щастя, ніхто не постраждав, але всі злякалися. Його швидко затримали, а зброю забрали».



Інший очевидець припустив, що правопорушник може бути безхатченком:



«Я його тут раніше бачив. Схоже, що він безхатько. Одразу після пострілу приїхала поліція, вони швидко взяли його під варту».

Правоохоронці, які прибули на місце події, вилучили стартовий пістолет та затримали стрілка. Згодом з’ясувалося, що це 43-річний лучанин, який перебуває на обліку та має інвалідність.



Розгляд справи у суді



Справу у Луцькому міськрайоному суді розглядає суддя Хилюк В.В. Потерпілу сторону ПАТ "Волинське обласне підприємство автобусних станцій" представляє Наталія Гітун.



Пані Наталія зауважила для журналістів, що подібні ситуації виникають на автовокзалі не вперше:



«У нас таких людей із психічними розладами мінімум п’ять. І цей навіть за 20 гривень бив іншого. Треба розібратися, хто продав йому пістолет. У нього є пенсія, група, родичі, які користуються його грошима. Чому він живе на вокзалі? І не він один там».

Дії чоловіка кваліфікували за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наступне засідання у цій справі відбудеться 8 вересня.

