Якою буде погода у Луцьку та на Волині в неділю, 31 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 31 серпня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.



Область



Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Прогноз погоди на 31 серпняМінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.ОбластьМінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію