Якою буде погода у Луцьку та на Волині в неділю, 31 серпня
30 серпня, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 31 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 31 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 31 серпня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.
Область
Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Майже 800 учасників взяли участь у благодійному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» у Луцьку
30 серпня, 21:15
Побився з військовослужбовцем ТЦК: на Волині судили чоловіка
30 серпня, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині в неділю, 31 серпня
30 серпня, 20:00
Влаштував стрілянину на луцькій автостанції: чоловіка судили
30 серпня, 19:16
Які ціни на пальне чекати у вересні: прогноз експерта
30 серпня, 18:15