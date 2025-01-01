Побився з військовослужбовцем ТЦК: на Волині судили чоловіка





Про це стало відомо з опублікованого рішення суду, – пише



Подія сталася 25 червня 2024 року в одному з магазинів селища Шацьк. Того дня група військових проводила перевірку військово-облікових документів чоловіків призовного віку. Серед присутніх був і обвинувачений, якому військовий запропонував пред’явити документи. За версією слідства, чоловік відмовився і почав поводитися агресивно. Між ними виникла суперечка, яка переросла у бійку. Обвинувачений кілька разів вдарив службовця руками, заподіявши легкі тілесні ушкодження.



У суді обвинувачений частково визнав провину: підтвердив, що вдарив військового, але наголошував, що це було наслідком особистих неприязних стосунків, а не через виконання службових обов’язків. Він заявив, що познайомився з потерпілим у травні, коли той намагався вручити повістку його синові. Згодом, за словами обвинуваченого, військовий кілька разів приходив у магазин дружини, не представлявся та натякав, що за гроші можна уникнути служби. 19 і 21 червня він нібито знову вимагав відповіді, а 25 червня прийшов утретє — вже з трьома колегами у формі. За словами обвинуваченого, військові не представилися і не пояснили мету візиту. Під час розмови один із них знову натякнув на гроші, образив його дружину, відмовився залишати приміщення. Це розлютило обвинуваченого, і він кілька разів ударив військового. Сам факт нанесення легких тілесних ушкоджень він не заперечував, але наполягав, що це була реакція на провокацію.



Військовий, своєю чергою, розповів, що діяв у межах службових обов’язків: разом із колегами вручав повістки та перевіряв документи. За його словами, він представився, показав посвідчення і попросив документи в обвинуваченого. У відповідь той почав обурюватися, виганяти їх із магазину та застосував фізичну силу. Потерпілий зазначив, що обвинувачений бив його кулаками по обличчю та тулубу, душив, а потім виніс з машини дерев’яну биту, яку дружина забрала з його рук.



Його слова підтвердили троє військовослужбовців, які були поруч. Вони стверджували, що всі мали посвідчення й були у формі, а під час візиту представилися та пояснили мету. На їхніх очах обвинувачений почав поводитися агресивно й застосував силу до працівника ТЦК. Один зі свідків знімав конфлікт на відео, яке передали слідству. Також свідки підтвердили, що бачили сліди від ударів і подряпини на шиї потерпілого.



Суд оцінив обидві версії. Доводи обвинуваченого про вимагання грошей не знайшли підтвердження, натомість показання потерпілого та свідків виявилися послідовними й збігалися з матеріалами справи, зокрема відеозаписом.



У результаті суд визнав чоловіка винним у завданні легких тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Йому призначили 2 роки обмеження волі, але звільнили від відбування покарання з випробувальним строком на 1 рік. Це означає, що він не відбуватиме покарання у місцях обмеження волі, якщо протягом року не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені на нього обов’язки.

