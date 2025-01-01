У Луцьку на ринку зросли ціни на сало





Вартість сала коливається від 100 до 300 гривень за кілограм. Ціна залежить від кількох факторів, зокрема від товщини самого продукту, походження та умов вирощування. На ринку зазначають, що сало з домашніх господарств, особливо з товстим прошарком, купують більше, навіть попри вищу вартість.



Продавці кажуть, що ціни на сало піднялися через дефіцит свиней у селах. Люди майже не вирощують худобу, тому й не здають її на продаж. Через це м’ясо та сало важче знайти і закупівельники змушені платити більше.



«Ціна піднялася, мабуть, три тижні тому. Люди просто не мають худоби. Вартість сала зросла, тому що заготівельна ціна піднялась. Якщо раніше була ціна 60 грн, а зараз 100 грн. Відповідно і все подорожчало», - розповіла журналістам ВСН продавчиня Руслана.



«У серпні ціна на сало постійно росте, але минулого року не було такої ціни. Ціни підросли через те, що зараз проблема із закупкою свинини. У селах мало свиней, люди майже нічого не здають», - зазначила продавчиня Світлана.



Продавці кажуть, що надалі підвищення цін не планується.

