31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка Любов Юріївна Івевакова (на фото).
Також у цей день своє особисте свято відзначає український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан.
Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.
31 серпня іменини відзначають власників таких імен: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свято з Днем ангела!
Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день відомості про передозування.
Вір'яни святкують сьогодні Покладання Пояса Пресвятої Богородиці.
