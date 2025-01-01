31 серпня на Волині: гортаючи календар

31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 31 серпня, день народження святкує Заслужений економіст України, чудова людина, чарівна жінка Любов Юріївна Івевакова (на фото).

Також у цей день своє особисте свято відзначає український футболіст та екс-тренер ФК «Волинь» Сергій Чабан.

Вітаємо їх та зичимо довголіття, успіхів, життєвої наснаги та радості.

31 серпня іменини відзначають власників таких імен: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Іван, Михайло. Не забудьте привітати винуватців свято з Днем ангела!

Також 31 серпня відзначають: Всесвітній день блогера, День боротьби з провалами в пам'яті та Міжнародний день відомості про передозування.

Вір'яни святкують сьогодні Покладання Пояса Пресвятої Богородиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: : чого очікувати від сонячної активності 31 серпня
Сьогодні, 01:30
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є російський слід: в СБУ відповіли
30 серпня, 23:19
У Луцьку на ринку зросли ціни на сало
30 серпня, 22:12
Медіа
відео
1/8