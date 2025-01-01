Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є російський слід: в СБУ відповіли
30 серпня, 23:19
Служба безпеки України не має жодних даних щодо того, чи пов'язані вбивства мовознавиці Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія "російського сліду" у справі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо вбивства Парубія.
Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко запевнив, що вивчається низка версій. Серед них - версія про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.
"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід", - зазначив він.
Вбивство Ірини Фаріон у Львові
19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня 2024 року. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.
Вбивство Парубія у Львові
Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг щодо вбивства Парубія.
Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко запевнив, що вивчається низка версій. Серед них - версія про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.
"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід", - зазначив він.
Вбивство Ірини Фаріон у Львові
19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".
Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня 2024 року. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.
Вбивство Парубія у Львові
Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є російський слід: в СБУ відповіли
30 серпня, 23:19
У Луцьку на ринку зросли ціни на сало
30 серпня, 22:12
Майже 800 учасників взяли участь у благодійному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» у Луцьку
30 серпня, 21:15