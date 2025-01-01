Чи пов'язані вбивства Парубія і Ірини Фаріон та чи є російський слід: в СБУ відповіли

Ірини Фаріон та ексспікера Верховної Ради України Андрія Парубія. Водночас розглядається версія "російського сліду" у справі.



Про це повідомляє



Керівник СБУ Львівської області Вадим Онищенко запевнив, що вивчається низка версій. Серед них - версія про те, що вбивство Парубія замовила та здійснила Росія.



"З приводу вбивства Ірини Фаріон у нас відсутні будь-які відомості, які б пов'язували ці два злочини. Це те, що наразі нам відомо. Розглядаються й інші версії, в тому числі й російський слід", - зазначив він.



Вбивство Ірини Фаріон у Львові



19 липня 2024 року невідомий вистрілив у колишню нардепку Ірину Фаріон. Незабаром вона померла в лікарні. Поліція під час розслідування розглядала кілька версій, однією з яких був "російський слід".



Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали 25 липня 2024 року. Ним виявився В'ячеслав Зінченко. Його затримали в Дніпрі. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.



Вбивство Парубія у Львові



Нагадаємо, що вранці 30 серпня 2025 року у Львові невідомий впритул розстріляв колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата Андрія Парубія. У Львові введено спецоперацію "Сирена", розпочато досудове розслідування.

