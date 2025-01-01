Майже 800 учасників взяли участь у благодійному забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» у Луцьку





Про це розповів Олександр Хвіщук. Учасники долали символічну дистанцію 2 кілометри вільним стилем.



"Особливістю цьогорічного забігу є те, що кількість учасників збільшується, це пов’язано, на жаль, з тією кількістю загиблих. Він проходить в усіх наших тергромадах, у всіх 4-х районах області", — каже Олександр Хвіщук.



Перед стартом полеглих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання. Кожен учасник обрав ім’я загиблого у російсько-українській війні військовослужбовця, в пам’ять про якого долав дистанцію.



Анастасія Бокій разом з сином на патріотичний забіг приїхала з Рівного. Каже: біжить, щоб вшанувати свого чоловіка Віталія, який поліг за Україну. Її чоловік служив в 68-ій бригаді, яка на момент його загибелі була розташована на Вугледарському напрямку. Син Віталій народився вже після загибелі батька.



"Так, як наш тато проживав у Волинській області, то ми прийняли таке рішення, що будемо бігти в Луцьку. Того року ми були у візочку, цього разу будемо йти ніжками. Ми будемо шанувати честь тата до кінця нашого життя", — говорить Анастасія.



Вікторія Чахрайчук із селища Цумань бере участь у забігу разом зі своєю подругою. Каже, що бігтиме за діда, який загинув 29 березня 2025 року.



До забігу "Шаную воїнів, біжу за Героїв України!" долучилося пів сотні поліцейських, розповів учасник заходу Роман. Він біжить перший раз, тому попередні рази чоловік був на сході, у складі зведеного батальйону Нацполіції "Захід" виконував бойові завдання на території Донецької області, торік — на Сумщині.



"Біжу за Юрія Буська, це боєць стрілецького батальйону Черкаського, разом з ним ми проходили службу, відважний чоловік, який любив свою батьківщину і на жаль за неї загинув", — говорить Роман.



Рятувальник Сергій Борков біжить не вперше, цю дистанцію, каже, присвячує товаришу Марісу Камінському.



"Це пам’ять за своїх друзів, знайомих, рідних своїх. Я бігав 100 кілометрів в честь свого друга, планую ще бігати. Сьогодні без спорядження, в майбутньому планую 42 кілометри в споряджені", — каже Сергій Борков.



Забіг у Луцьку організували Волинська обласна адміністрація спільно з обласною радою, міською радою, з обласним центром фізичного здоров’я "Спорт для всіх", каже Олександр Хвіщук. З його слів, під час патріотичного забігу збирали гроші, які передадуть на потреби військових.

