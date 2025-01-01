Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 31 серпня. Так, вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,26 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 41,26 (-6 коп.)

Курс євро
1 євро — 48,13 (+25 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин знайшов пістолет під час волонтерської поїздки і заховав у зерносховищі
Сьогодні, 07:15
10 речей, які мають бути в рюкзаку школяра: як привчити дитину складати його самостійно
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: : чого очікувати від сонячної активності 31 серпня
Сьогодні, 01:30
31 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8