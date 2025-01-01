Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на неділю, 31 серпня. Так, вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 41,26 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 41,26 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 48,13 (+25 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)
