Курс валют на 31 серпня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 41,26 (-6 коп.)



Курс євро

1 євро — 48,13 (+25 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,29 (+8 коп.)

