Волинянин знайшов пістолет під час волонтерської поїздки і заховав у зерносховищі





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду, повідомляють



У невстановлений час Микола Т. роздобув короткоствольний пістолет, виготовлений саморобним способом. Його привіз до підсобки зерносховища, де незаконно зберігав на полицях стелажа. Однак 13 червня 2025 року під час обшуку зброю вилучили поліцейські.



Дії кваліфікували за статтею 263 КК України (носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).



На судовому засіданні обвинувачений визнав вину і щиро розкаявся. Як пояснив, возив гуманітарну допомогу для військових на схід України. Там знайшов пістолет, тож військові віддали річ йому.



Попри тяжкість злочину, суд повважав, що виправлення обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства. Миколі Т. дали три роки позбавлення волі, які замінили роком іспитового строку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

