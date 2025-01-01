Учні початкових класів у Луцькій громаді продовжуватимуть харчуватися безплатно





Про це в коментарі Віталій Бондар.



Нагадаємо, безплатне харчування для учнів початкових класів в Україні організували з листопада 2024 року. На це кожна громада отримала кошти освітньої субвенції, але 30% треба було дофінансувати з місцевого бюджету.



Цьогоріч на ці потреби передбачили 3,3 млн грн з бюджету Луцької громади, а уряд виділив 7,739 млн грн.



Під час освітньої конференції «Серпнева—2025» премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безплатним у 2026 році, інформує «Суспільне». З її слів, кошти на це ще шукають. З вересня 2025 учнів 5—11 класів безплатно годуватимуть лише у школах, які розташовані на прифронтових територіях.



Поки з держбюджету коштів не виділили і немає офіційних розпоряджень, про безплатне харчування учнів 5—11 класів в Луцькій громаді наразі не йдеться, зазначив Віталій Бондар.



«Якщо буде така ініціатива — будемо втілювати в життя. Але це великі кошти», — зазначив Бондар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У новому навчальному році школярів 1—4 класів забезпечать безплатними сніданками.Про це в коментарі misto.media розповів директор департаменту освіти Луцької міськрадиНагадаємо, безплатне харчування для учнів початкових класів в Україні організували з листопада 2024 року. На це кожна громада отримала кошти освітньої субвенції, але 30% треба було дофінансувати з місцевого бюджету.Цьогоріч на ці потреби передбачили 3,3 млн грн з бюджету Луцької громади, а уряд виділив 7,739 млн грн.Під час освітньої конференції «Серпнева—2025» премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що харчування для школярів з 1 по 11 класи стане безплатним у 2026 році, інформує «Суспільне». З її слів, кошти на це ще шукають. З вересня 2025 учнів 5—11 класів безплатно годуватимуть лише у школах, які розташовані на прифронтових територіях.Поки з держбюджету коштів не виділили і немає офіційних розпоряджень, про безплатне харчування учнів 5—11 класів в Луцькій громаді наразі не йдеться, зазначив Віталій Бондар.«Якщо буде така ініціатива — будемо втілювати в життя. Але це великі кошти», — зазначив Бондар.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію