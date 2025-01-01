За минулу добу українські воїни знищили 810 окупантів, 27 артсистем, 2 танки





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько 1082140 (+810) осіб

танків – 11151 (+2) од

бойових броньованих машин – 23212 (+2) од

артилерійських систем – 32199 (+27) од

РСЗВ – 1476 (+0) од

засоби ППО – 1213 (+0) од

літаків – 422 (+0) од

гелікоптерів – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371)

крилаті ракети – 3664 (+38)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83)

спеціальна техніка – 3952 (+0)

Дані уточнюються.

