За минулу добу українські воїни знищили 810 окупантів, 27 артсистем, 2 танки
Українські воїни щодня мужньо захищають Батьківщину від російських загарників та наносять ворогу втрати у техніці та живій силі. Протягом минулої доби військовослужбовці Сил оборони України знищили понад 800 окупантів.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1082140 (+810) осіб
танків – 11151 (+2) од
бойових броньованих машин – 23212 (+2) од
артилерійських систем – 32199 (+27) од
РСЗВ – 1476 (+0) од
засоби ППО – 1213 (+0) од
літаків – 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 55062 (+371)
крилаті ракети – 3664 (+38)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 60305 (+83)
спеціальна техніка – 3952 (+0)
Дані уточнюються.

