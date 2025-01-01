У Боратинській громаді вперше відбувся забіг пам’яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України»

30 серпня вперше Боратинська громада доєдналася до щорічного патріотичного забігу в пам'ять про загиблих Героїв «Шаную воїнів, біжу за героїв України» – БОРАТИН 2025.Про це повідомили у Боратинській громаді.Подія об’єднала понад 120 учасників, які вшанували пам'ять українських захисників, що віддали життя за незалежність та свободу нашої держави. Варто підкреслити, що кожен учасник міг обрати свого Героя і найчастіше ними ставали найдорожчі люди - батьки, сини, брати, друзі, сусіди, знайомі, товариші.Перед початком забігу усі присутні вшанували пам’ять полеглих воїнів хвилиною мовчання, віддаючи шану їх мужності та самопожертві.Загальна дистанція склала близько 2 км.На фініші учасники, які подолали дистанцію, отримали пам'ятні значки.Захід засвідчив єдність громади у прагненні берегти пам’ять про полеглих воїнів та підтримувати один одного у складний час війни.