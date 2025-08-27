Врожай картоплі під загрозою: на Волині виявили небезпечного паразита

При проведенні спеціалістами управління фітосанітарної безпеки планового обстеження у селі Березичі та селищі Любешів Камінь-Каширського району на 5-ти присадибних ділянках в Любешівській ОТГ виявлено золотисту картопляну нематоду Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, загальною площею 0,2 га. Розпорядженням Камінь-Каширської районної державної адміністрації від 27.08.2025 року № 110 запроваджено карантинний режим у зв’язку із виявленням карантинного організму та затвердженні заходи з його локалізації та ліквідації.Про це повідомляють у Держпродспоживслужбі у Волинській області.Золотиста цистоутворююча картопляна нематода є обмежено поширеним карантинним організмом, який спричиняє глободероз картоплі. Особлива небезпека даного уражання полягає в тому, що жоден з агротехнічний, біологічних, агрохімічних заходів не дають результат в короткий термін ( 1-3 роки). Це пов’язано з особливостями розвитку даного патогенна.У зараженої рослини знижується рівень фотосинтезу, і виходячи з цього - зменшується об’єм біомаси. Падає товарна цінність новоутворених бульб (співвідношення товарної та більш дрібної фракції), погіршується товарна якість – зменшується вміст крохмалю, білку, вітаміну С.Орієнтовні втрати врожаю картоплі від ураження рослин золотистою картопляною нематодою складають не менш 30%. Нематода вражає всі рослини сімейства пасльонових: картопля, томати, перець, блекоту, чорний паслін та інші.Вирощування картоплі в монокультурі протягом багатьох років, необізнаність в питанні захисту рослин від нематодозів може призвести до поширення глободерозу. Ушкоджені рослини недорозвинені, відстають у рості, нижні листки починають жовтіти, всихати, і це поширюється на весь кущ. Ці ознаки проявляються у фазу бутонізації–цвітіння, й рослини не цвітуть. Уражені бульби дрібні, на коренях можна побачити маленькі кульки (цисти), і сама коренева система набуває «бородатого» вигляду. У зараженої рослини знижується рівень фотосинтезу і, як наслідок цього, — зменшується її біомаса. Бульб утворюється мало, вони дрібні, а іноді зовсім відсутні.Для обмеження поширення картопляної нематоди доцільно комплексно застосовувати карантинні, профілактичні, агротехнічні, біологічні та хімічні методи. Обов’язково потрібно дотримуватись сівозмін — картопля не повинна повертатися на попереднє місце раніше, ніж через чотири роки, попередньо вирощувати невразливі культури (бобові, злакові, олійні, зернові), посадку картоплі проводити тільки нематодостійкими сортами. На заражених площах слід вносити підвищені дози мінеральних добрив, своєчасно проводити знищення бур’янів, утримувати у відповідному стані тару, сільськогосподарський інвентар та техніку, вживати заходів щодо унеможливлення розповсюдження золотистої картопляної нематоди. Тільки за таких умов можна зменшити кількість життєздатних цист до незначної кількості і навіть зовсім ліквідувати вогнище цього шкідника.На жаль, багато власників сільськогосподарських земель, зокрема особистих селянських господарств, навіть і не чули про існування такого шкідливого організму картоплі як нематода. Адже у приватному секторі захист культури полягає переважно лише у боротьбі з колорадським жуком та частково з фітофторозом картоплі.