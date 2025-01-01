На Волині ТЦК затримали священника попри право на відстрочку: що відомо

Віталія Попка біля його оселі. Це відбулося попри наявні документи, які дають йому підстави для відтермінування мобілізації.



Це сталося у четвер, 16 жовтня, - пише



За словами представників УПЦ МП, отець Віталій має на утримані четверо неповнолітніх дітей - двоє власних і двоє усиновлених сиріт.



«Усі належно оформлені документи, котрі дають підстави для відтермінування мобілізації, не переконали працівників військкомату - отця Віталія на цей час утримують в розподільчому центрі і готують до відправки на полігон», - йдеться у дописі.



Видання ВСН звернулося за коментарем до Волинського обласного ТЦК та СП.



«Під час з’ясування всіх обставин та перевірки документів, наданих громадянином, встановлено наявність у нього права на відстрочку від призову за сімейними обставинами - у зв’язку з доглядом за власними неповнолітніми дітьми та опікунством над ще двома дітьми. Після підтвердження цих даних громадянина було відпущено», - повідомила речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

